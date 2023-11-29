2023年12月洛阳网“百姓呼声”回复率99.93%

2023年12月，洛阳网“百姓呼声”平台共收到各类帖子11239条。 2023年12月，洛阳网“百姓呼声”平台共收到各类帖子11239条。其中，投诉类8790条、咨询类1924条、建议类525条；已回复帖子11231条，回复率99.93%，比2023年11月上升0.09个百分点。 在职能部门方面，诉求问题涉及政府职能部门46个，其中44个回复率为100%； 在县区政府方面，诉求问题涉及县区政府15个，其中14个回复率为100%； 在公共服务行业方面，诉求问题涉及公共服务行业单位37个，其中34个回复率为100%。此外，部分单位仍存在敷衍网民诉求的情况。2023年12月共抽查“百姓呼声”帖子4500条，抽查结果显示，有4个单位共6条帖子存在敷衍答复情况。其中，洛阳市教育局3条、洛阳市生态环境局1条、洛宁县1条、新安县1条。 2023年12月“百姓呼声”未及时回复情况 职能部门 洛阳市医疗保障局：帖子总数247条，1条未回复 洛阳市民政局：帖子总数6条，1条未回复 县区政府 伊川县：帖子总数259条，1条未回复 公共服务行业 国网洛阳供电公司：帖子总数29条，1条未回复 回复为0的单位： 中国人保财险公司(帖子总数3条)、中国太平洋人寿保险公司(帖子总数1条)。 （洛报融媒·洛阳网记者 赵硕）