11日8时起，洛阳市启动重污染天气橙色(Ⅱ级)预警响应。

11日8时起，洛阳市启动重污染天气橙色(Ⅱ级)预警响应。

记者从洛阳市环委办获悉，根据省生态环境监测和安全中心会商结果，1月11日至1月14日，我省整体扩散条件不利，将出现长时间静稳天气。特别是12日至14日，洛阳市将出现连续中重度污染天气。为削减污染峰值、缩短污染时长、降低污染程度，科学有效应对重污染天气，保障公众身体健康，根据全省统一安排，按照有关规定，经洛阳市政府批准，洛阳市从1月11日8时启动重污染天气橙色(Ⅱ级)预警响应，解除时间另行通知。

橙色预警期间，全市的工业源、扬尘源和移动源应按照洛阳市2023年应急减排清单要求落实应急减排措施，确保在本次预警响应期间，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和VOCs等主要污染物减排比例分别不低于全社会排放总量的20%。

根据要求，对纳入重污染天气绩效评级为A级、绩效引领性企业，符合生态环境要素保障白名单准入条件的重大项目和保障民生、保障城市正常运转或涉及国家战略性产业的工业企业给予支持鼓励，在满足环保要求的前提下，可自主采取减排措施。

同时，将严格落实城市区柴油货车禁限行规定，丝路大道(含)以东、二广高速(不含)以西、新310国道(不含)以南、208国道(原洛栾快速路)与S238省道交叉口(不含)以北区域，伊滨路(不含)以东、掘丁路(不含)以西、开元大道(不含)以南、南山大道(不含)以北区域，禁止重型柴油货车通行。确需进入城市区运输的，经洛阳公安部门审批后，在严格控制车辆排放标准、车辆数量的前提下，按照规定路线和规定时间行使。

洛阳市环委办建议广大市民注意健康防护，减少室外活动，不参与户外大型集会；儿童、老年人和患有心脑血管、呼吸系统等疾病的易感人群留在室内，确需外出的需要采取防护措施；教育部门督促中小学、幼儿园停止室外课程及活动，有条件的开启空气净化装置；卫健部门督促医疗机构增设相关疾病门诊、急诊，增加医护人员，延长诊疗时间；公众尽量乘坐城市公共交通工具或电动汽车等出行，绿色低碳出行；有关企业和社会团体可自行采取调休、错峰上下班和网络远程办公等措施，共同应对污染天气。