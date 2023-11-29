网友反映公园停车场对游客“选择性”停车 洛阳市城管局回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：隋唐植物园西门停车场，为什么只让大耳朵兔游乐园的游客停车，其他游客车辆不让停？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：隋唐植物园西门停车场，为什么只让大耳朵兔游乐园的游客停车，其他游客车辆不让停？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：隋唐植物园西门停车场，为什么只让大耳朵兔游乐园的游客停车，其他游客车辆不让停？
市城管局回复：大耳兔游乐园门口区域为该游乐园自行管理。隋唐城遗址植物园西门由于地铁2号线隋唐园站建设，原生态停车场被占用，目前配套地下停车场正在建设中，游客车辆可停放至隋唐园地下停车场(王城大道与美茵街交叉口西南100米)。同时，隋唐城遗址植物园南门、北门均设有停车场可供游客停车。
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