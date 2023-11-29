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1月11日至13日，洛阳这些区域暂停供应燃气
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.11 11:38

　　11日，记者从洛阳新奥燃气获悉，该公司将于1月11日至13日，对洛阳市几处小区以及工商户暂停供应燃气。

　　具体停气原因、时间及范围如下：

　　停气时间：1月11日8：00-11：30

　　停气原因：维修

　　停气小区：西工区滨河北路牡丹桥西侧文兴阳光水岸居民用户。

　　停气时间：1月11日8：00-18：00

　　停气原因：城中村改管

　　停气小区：洛龙区安乐镇中岗村聂西路南侧立管阀门。

　　停气时间：1月12日8：00-18：00

　　停气原因：城中村改管

　　停气小区：伊滨区庞村镇辛庄村4-009村民家西侧立管阀门、伊滨区寇店镇寇店村1-50门口架空管阀门。

　　停气时间：1月12日14：00-18：00

　　停气原因：维修

　　停气小区：无

　　停气工商户：洛宜路朗润园小区洛宜路所有五小用户——佰人王串串香，龙凤斋饭店，大四喜牛肉汤火锅店，川湘小馆，张老三饸饹面，大团结面馆，王婆大虾，洛大众牛肉汤，鱼你在一起饭店。

　　停气时间：1月13日14：00-18：00

　　停气原因：维修

　　停气小区：无

　　停气工商户：新区定鼎门街与宜人路交口东南角顺驰第一大街一期五小用户——赵家担担面，王府驴肉汤，四个南瓜一朵花。

　　【停气速查】：

　　1.关注“洛阳新奥燃气”公众号-缴费业务-停气通知；

　　2.微信小程序“新奥95158网厅”-便民信息栏-停气公告。

　　●注意事项

　　由于停气给您带来的不便，敬请谅解！

　　在停气期间，请您注意以下安全事项：

　　1.关闭灶前阀及燃气具阀门、开窗通风；

　　2.不要私自改动燃气管线和擅自拆除、改移燃气用具；

　　3.在未恢复供气的情况下，请不要开阀用气；

　　4.停气时燃气自闭阀会吸回切断气源，待恢复供气后在确认家中无燃气味道和胶管无脱落情况下，将燃气自闭阀旋钮拉起即可用气；

　　5.停气恢复后继续保持开窗通风，不要连续多次打火试气，严禁使用明火引燃；

　　6.如有燃气相关问题需要咨询，可拨打燃气公司24小时服务热线95158，或通过“洛阳新奥燃气”微信公众号联系在线人工客服(8：00-19：45在线)。

　　（洛报融媒·洛阳网见习记者 周欣然 通讯员 童志江）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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