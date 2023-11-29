1月11日至13日，洛阳这些区域暂停供应燃气

11日，记者从洛阳新奥燃气获悉，该公司将于1月11日至13日，对洛阳市几处小区以及工商户暂停供应燃气。

11日，记者从洛阳新奥燃气获悉，该公司将于1月11日至13日，对洛阳市几处小区以及工商户暂停供应燃气。 11日，记者从洛阳新奥燃气获悉，该公司将于1月11日至13日，对洛阳市几处小区以及工商户暂停供应燃气。 具体停气原因、时间及范围如下： 停气时间：1月11日8：00-11：30 停气原因：维修 停气小区：西工区滨河北路牡丹桥西侧文兴阳光水岸居民用户。 停气时间：1月11日8：00-18：00 停气原因：城中村改管 停气小区：洛龙区安乐镇中岗村聂西路南侧立管阀门。 停气时间：1月12日8：00-18：00 停气原因：城中村改管 停气小区：伊滨区庞村镇辛庄村4-009村民家西侧立管阀门、伊滨区寇店镇寇店村1-50门口架空管阀门。 停气时间：1月12日14：00-18：00 停气原因：维修 停气小区：无 停气工商户：洛宜路朗润园小区洛宜路所有五小用户——佰人王串串香，龙凤斋饭店，大四喜牛肉汤火锅店，川湘小馆，张老三饸饹面，大团结面馆，王婆大虾，洛大众牛肉汤，鱼你在一起饭店。 停气时间：1月13日14：00-18：00 停气原因：维修 停气小区：无 停气工商户：新区定鼎门街与宜人路交口东南角顺驰第一大街一期五小用户——赵家担担面，王府驴肉汤，四个南瓜一朵花。 【停气速查】： 1.关注“洛阳新奥燃气”公众号-缴费业务-停气通知； 2.微信小程序“新奥95158网厅”-便民信息栏-停气公告。 ●注意事项 由于停气给您带来的不便，敬请谅解！ 在停气期间，请您注意以下安全事项： 1.关闭灶前阀及燃气具阀门、开窗通风； 2.不要私自改动燃气管线和擅自拆除、改移燃气用具； 3.在未恢复供气的情况下，请不要开阀用气； 4.停气时燃气自闭阀会吸回切断气源，待恢复供气后在确认家中无燃气味道和胶管无脱落情况下，将燃气自闭阀旋钮拉起即可用气； 5.停气恢复后继续保持开窗通风，不要连续多次打火试气，严禁使用明火引燃； 6.如有燃气相关问题需要咨询，可拨打燃气公司24小时服务热线95158，或通过“洛阳新奥燃气”微信公众号联系在线人工客服(8：00-19：45在线)。 （洛报融媒·洛阳网见习记者 周欣然 通讯员 童志江）