瀍河区东安社区：小区门前增设斑马线 居民出行更安全

“有了斑马线，我们过马路时更有安全感了！”8日，在瀍河区启明东路晨晖小区门前，48岁的居民马向伟站在刚画好的斑马线前笑着说。

晨晖小区门前新画的斑马线

“有了斑马线，我们过马路时更有安全感了！”8日，在瀍河区启明东路晨晖小区门前，48岁的居民马向伟站在刚画好的斑马线前笑着说。

晨晖小区的大门位于启明东路南侧，小区里不仅住着1400多户居民，还有一家医院。启明东路上的车流量大，进出晨晖小区的车辆多，而晨晖小区门口既没有减速带，也没有斑马线，小区居民安全过马路一直是个难题。

前段时间，塔湾街道东安社区与共建单位瀍河区政协在开展“问需于民办实事”活动中了解到相关情况后，联合辖区交警部门在小区周边实地踏勘，经分析研判，决定在晨晖小区门前道路上增设斑马线，保障行人过马路安全。

8日下午，记者在晨晖小区门前看到，新画的斑马线前，黄色的“礼让行人”标语格外醒目，行人过马路时，公交车、出租车及大部分私家车均能做到主动减速、礼让，让人感觉很暖心。

东安社区相关负责人说，目前，交警部门已在东安社区两个小区门前新画了斑马线。接下来，他们将结合主题教育持续开展“问需于民办实事”活动，着力解决群众“急难愁盼”问题，提升辖区群众幸福指数。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 王琳 文/图）