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2001年以来龙门石窟共有8件流失文物回归故里 晚报相关报道引发社会广泛关注
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.11 08:29

2001年4月14日晚报相关报道版面截图

　　古阳洞高树龛佛头、飞天造像、天王像……近日，《近观龙门——龙门石窟百年发现与保护成果展》在隋唐大运河文化博物馆开幕，在诸多展品中，多件从海外回归的珍贵文物让观众感慨不已。

　　从2001年至2005年，《洛阳晚报》陆续报道龙门石窟8件流失文物回归之路，深度挖掘文物从流失到归来的曲折命运，引发社会各界广泛关注，也激起了国人内心的奋进力量。

　　漂泊海外70多年，迦叶罗汉浮雕回归故里

　　龙门一件流失的雕像将漂洋回国，2001年4月14日，晚报在头版头条向广大读者传递了这个好消息。

　　“看经寺迦叶罗汉浮雕早年被盗凿，2001年4月，由爱国华侨出资，迦叶罗汉浮雕从加拿大国家美术馆回归故里。”近日，曾奔赴北京迎接国宝回家的龙门石窟研究院退休专家王振国，讲述了这件当年备受关注的大事。

　　龙门石窟看经寺开凿于盛唐时期，20世纪30年代，洞窟南壁西起第一尊的迦叶罗汉浮雕被盗走了腹部以上的半身。被盗凿离开家乡后，它几经转手，1970年在伦敦被拍卖，后被已故的加拿大收藏家赫尔曼·利维先生收藏，1978年又被捐赠给加拿大国家美术馆。

　　2001年4月12日，从国家文物局传来喜讯——加拿大国家美术馆要归还龙门石窟丢失的这尊罗汉浮雕。

　　接到通知，王振国奔赴北京。在故宫博物院，王振国与中国历史博物馆、故宫博物院的专家参加了鉴定会。加拿大方面人员打开了一个红色货箱，王振国一眼就认出了里面那尊高鼻深目、身着宽袍大袖、手持莲花的迦叶罗汉浮雕。“经过核对，我们确认这尊残高84.3厘米的唐代罗汉浮雕，为龙门石窟看经寺被盗丢失的那尊迦叶罗汉浮雕，为国家一级文物。”王振国说，在场所有人都振奋不已，也不由得感叹文物从流失到归来的曲折命运。

　　这是通过国际合作渠道回归的第一件龙门石窟流失珍贵文物。王振国介绍，这尊迦叶罗汉浮雕漂泊海外70多年后回归故里，得益于爱国华侨、社会各界等多方助力，也为此后龙门石窟流失文物的回归打开了新局面。

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[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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