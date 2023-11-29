“90后”青年导演周放：用沉浸式演艺呈现洛阳精彩

“最近忙着策划春节活动，时间根本不够用，恨不得每分钟掰成两半过。”昨日，“90后”青年导演、洛阳新锐演艺文化传媒有限公司创始人周放，用一个“忙”字形容自己当前的状态。

工作中的周放 （受访者供图）

“最近忙着策划春节活动，时间根本不够用，恨不得每分钟掰成两半过。”昨日，“90后”青年导演、洛阳新锐演艺文化传媒有限公司创始人周放，用一个“忙”字形容自己当前的状态。

忙，是因为站上了风口。随着洛阳持续火爆出圈，更多游客选择来洛阳打卡。作为演艺公司负责人，周放负责的文旅演艺项目渐多，行业的火热让她比以前忙多了。

忙，更是因为深耕文旅行业多年，能力得到了业界的认可。2013年，从洛阳师范学院舞蹈编导专业毕业后，周放毅然选择留在洛阳创业发展。从最开始从事商场活动策划，到转战文旅演艺，周放看准洛阳文旅行业，下定了决心，“非得做出个样子来！”

从参与景区演艺活动，到亲自“操盘”演艺节目，周放在洛阳文旅的广阔舞台上摸爬滚打、不断成长，“可以说，是洛阳文旅行业培养了我、成就了我”。

2021年，一直默默努力的周放，终于等到了一次重要机会：隋唐洛阳城应天门遗址博物馆计划打造一个沉浸式演艺节目。“现在大家都知道何为沉浸式演艺，但在当时确实是新鲜事物。”周放说，究竟如何打造，大家心里都没数。

为此，周放带领团队工作人员外出考察，“哪里节目好，我们就去哪里学”。北京、上海、杭州……一路走一路学，周放的思路逐渐清晰。

游客换装、全程参与，沉浸式感受隋唐历史文化……这个名为《唐宫乐宴》的节目一经推出，立刻引发业界好评。不过，作为节目导演，周放十分清楚，一个好节目仅被业界认可是不够的，更要被市场认可。

“一方面要加大节目宣传力度，另一方面要不断打磨剧本、反复排练，给游客带来最佳体验感。”周放说，在景区团队和票务部门的多方努力下，《唐宫乐宴》已成为应天门遗址博物馆的“长红”项目，游客慕名而来，每到节假日更是一座难求。

节目的成功，让周放坚定了打造沉浸式演艺节目的信心。她又陆续导演了多个沉浸式演艺节目，伴随洛阳文旅行业一起成长。

“这两年，洛阳文旅发生了翻天覆地的变化，多次火爆出圈，说明洛阳文旅走对了路、踩对了点。”周放说，洛阳准确把握“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”新文旅产业鲜明特征，大力发展新文旅业态，为每一个文旅从业者提供了难得的发展机会。作为一名从业人员，自己与洛阳同成长共收获，深感荣幸。

对于即将到来的龙年春节，周放充满期待。“今年春节期间，洛阳一定会人气爆棚，我希望能打造出更优秀的演艺作品，喜迎四方来客。”周放说。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）