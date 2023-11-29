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伊滨区学生成长中心揭牌 学生、家长、教师可免费进行心理咨询
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.11 08:17

揭牌仪式现场

　　昨日，伊滨区学生成长中心在洛阳魏书生中学揭牌。该中心将承担伊滨区中小学生心理健康筛查、心理健康教育教学等任务，并为全区学生、家长、教师提供免费的心理咨询服务。

　　该中心副主任张海燕介绍，目前，中心已组成较完备的心理咨询团队，有心理教师17人，均为各校心理健康工作骨干，此外，还将联合洛阳师范学院心理系开展心理健康教学研究工作。中心设有放松专区、沙盘区、心理辅导专用教室，可供40余名学生同时进行团体心理辅导。

　　“从下学期开始，我中心将辅助区内各中小学完成每两周一次的心理健康课程。其中，小学各年级每学年不少于12课时，初中不少于14课时。”张海燕说，中心还将监督各校落实“一生一档”要求，建立学生成长档案，预防并及时干预学生心理问题。“区内有需求的学生、家长、老师可拨打热线电话0379-61276697进行免费的心理咨询、预约线下心理辅导。”张海燕介绍。

　　伊滨区44所中小学校长参加揭牌仪式并体验了该中心设计的团体心理辅导活动。(洛报融媒·洛阳网记者 赵梦晨 通讯员 张海燕 井敬雅 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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