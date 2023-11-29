乘风起势 奋进洛阳丨文明城市篇：无边光景一时新

文明，是一座城市的内在气质，赋予城市发展生生不息的力量。回望2023年，河洛大地劲吹文明新风，遍布城乡的文明之花五彩斑斓、竞相绽放。

志愿者免费为老人拍摄“最美证件照”

文明，是一座城市的内在气质，赋予城市发展生生不息的力量。

回望2023年，河洛大地劲吹文明新风，遍布城乡的文明之花五彩斑斓、竞相绽放。

这一年，第一季度“中国好人榜”发布仪式暨全国道德模范与身边好人现场交流活动在洛阳举行，应天门首次为“中国好人”而开。

这一年，洛阳“光膀哥”于帅楠在海南文昌海边带领众人脱衣拧成“救命绳”，成功营救被困礁石间的父子，收获全网点赞。

这一年，洛阳实名注册志愿者超120万人，3100多支“三自”组织持续擦亮城市文明底色，书写新时代文明实践故事。

涧西区中州路陇北一路至长安路段，“照片墙”生动讲述“涧西故事”

这一年，社区、街道及各级文明单位坚持为群众“做好事、办实事、解难事”，用一件件真心为民的点滴小事，谱写着一曲曲为民服务的文明乐章。

放眼河洛大地，全市精神文明建设紧紧围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，积极培育和践行社会主义核心价值观，统筹推动文明培育、文明实践和文明创建，精神文明建设结出累累硕果。