宜阳县黄龙庙村：村民家门口听课学技能，很充实

8日上午，宜阳县锦屏镇黄龙庙村乡里中心鼓声震天，村民们正在排练鼓舞，个个精神焕发。

村民们排练鼓舞

8日上午，宜阳县锦屏镇黄龙庙村乡里中心鼓声震天，村民们正在排练鼓舞，个个精神焕发。“我们下午有场演出，最后再加紧排练一下。”该村村民、培训教师孙灿霞笑着说。在她的带领下，村民们已掌握了40余首鼓乐曲目。

以前村民活动零散单一，如今有各种培训课程可以选择

近年，黄龙庙村依托乡里中心，整合闲置资源开展培训服务，帮助村民掌握更多技能，丰富群众业余生活。

翻开黄龙庙村的培训课程表，有盘鼓、普通话、书法、豫剧、音乐、茶艺等课程。“目前，固定有30多名村民在这里学习。”黄龙庙村驻村第一书记、村党支部书记马颢镛介绍。

黄龙庙村曾是软弱涣散村，村“两委”成员在群众中缺乏号召力，发展缓慢。2021年，担任黄龙庙村驻村第一书记的马颢镛被任命为该村党支部书记，有驻村经历的他深知，凝聚人心是黄龙庙村发展的第一步。

为此，他一方面选拔可靠的党员进入村“两委”，另一方面积极了解群众诉求。马颢镛说，当时不少村民白天坐在路边拉家常，晚上聚在一起跳广场舞，活动零散单一，缺少组织性，村里的新时代文明实践站、黄龙书画院等场所却少有人问津。