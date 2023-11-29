洛阳市处非办：警惕“金融茶”背后的投资风险

近期，外省“金融茶”事件频发，个别茶企打着销售高端茶叶的旗号，承诺一定期限后以本金加利息的方式进行回购，借以谋取非法利益。市处非办工作人员提醒，要警惕此类投机投资行为，以免产生重大损失。

近期，外省“金融茶”事件频发，个别茶企打着销售高端茶叶的旗号，承诺一定期限后以本金加利息的方式进行回购，借以谋取非法利益。市处非办工作人员提醒，要警惕此类投机投资行为，以免产生重大损失。

●案例

前段时间，南方某省一茶叶市场发生“金融茶”“爆雷”事件。3个多月前，涉事茶业公司开业后，在茶叶市场先后推出四款茶叶产品，以“没有书面约定”的回收价格吸引茶商参与，两个多月的时间把产品的单价从每提(茶叶交易单位，每片重357克，每提7片)3万元左右炒到最高7万余元。之后，该茶企以高价推出第五款产品，吸收一定资金后，“接盘”动作戛然而止。受害的投资人透露，短短几天，第五款产品的单价从发布时的5万多元跌到两三千元，致使参与其中的数百名投资商蒙受巨额损失。

●分析

“这类‘金融茶’的业务模式脱离商品交易实质，把普通商品包装成一种高回报的投资理财产品，涉嫌诈骗或非法集资。”市处非办工作人员说，在传统经营利润日益微薄的情况下，茶商通过炒作的方式抬高茶叶价格，这些高价的“金融茶”往往是资金堆砌和控制发行量的结果，通过锁仓和对敲等手段，不法茶商能轻松将茶叶商品转变为金融产品从而获利。新进茶商是“金融茶”市场的主要潜在参与者。与2007年和2014年的炒茶高峰不同，2021年以来的炒茶高峰出现了量在价先的迹象。茶商数量的急剧下降导致增量资金无法持续，进而导致“爆雷”事件发生。

●提醒

“‘金融茶’实质上属于新型的‘庞氏骗局’。”市处非办工作人员说，诈骗分子通过鼓吹商品的市场前景及其稀缺性，以高回报为诱饵，吸引投资者参与，最后高位抛盘，提现走人，让投资者沦为接盘侠，产生巨额损失。近来，“金融茶”骗局越发隐蔽，相关投资回报的承诺不会写进合同，只是口头约定或者由微信群中的“茶托”进行操作，导致案发时受害的投资人面临举证困难。

市处非办工作人员提醒市民，品鉴、收藏茶叶时，应关注茶文化和茶本身的实际价值，拒绝“金融茶”投机活动，防范非法集资风险。警惕打着“保本”“高收益”旗号的任何形式的理财产品。一旦发现涉嫌市场诈骗、非法集资的行为，要立刻向公安机关报案。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山）