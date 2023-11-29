洛阳城市候机楼运行平稳 本月可享免费接驳服务

记者从洛阳交运集团获悉，截至昨日，洛阳城市候机楼已运行13天，目前已接待200余名旅客。本月底前，洛阳交运集团持续提供免费接驳服务。

记者从洛阳交运集团获悉，截至昨日，洛阳城市候机楼已运行13天，目前已接待200余名旅客。本月底前，洛阳交运集团持续提供免费接驳服务。

1分钟可办理值机手续

据相关负责人介绍，自2023年12月29日运行以来，洛阳城市候机楼情况平稳，截至目前，已经接待200余名旅客。

目前，洛阳城市候机楼设有值机办理、航空问询、休息候车、游客集散等多个区域，为旅客提供航空业务咨询、值机办理、机场巴士运输等服务。

旅客到达洛阳城市候机楼后，持本人身份证可自助办理新郑国际机场的航班值机手续，乘坐机场巴士最快2个小时可抵达新郑国际机场T2航站楼出发层，之后可直接安检。

“办理值机手续只要1分钟。”上述负责人介绍，旅客在洛阳城市候机楼可以购买机票、办理值机手续，也可以选择座位，非常便捷。

本月底前，旅客可享免费接驳服务

目前，洛阳交运集团推出了免费接驳服务，即接到旅客预约后，由工作人员驾车上门，将旅客送至城市候机楼办理值机手续。

本月底前，市区(不含孟津、偃师、伊滨)旅客可拨打服务热线电话61122666预约，由洛阳交运集团派专车上门将其接送至洛阳城市候机楼。县区旅客持机票或订票信息可免费乘坐城际公交直达洛阳城市候机楼，再乘坐机场巴士前往新郑国际机场。

洛阳城市候机楼直达新郑国际机场的机场巴士每小时一班，票价70元至100元，首班车时间为5:45，末班车时间为17:45。新郑国际机场至洛阳城市候机楼的首班车时间为10:00，末班车时间为23:00。旅客可在“洛阳交运”微信公众号查询车次及票价。

此外，市区范围内的旅客可乘坐地铁2号线，1路、3路、28路、31路、33路、49路、75路、76路、77路、88路、113路、207路、伊滨专线公交车抵达洛阳城市候机楼。

逐步实现“一站式”综合服务

记者在现场看到，洛阳城市候机楼的休息区域环境干净雅致、设施齐全。据工作人员介绍，目前他们已经形成了成熟的工作模式：旅客乘坐免费接驳车辆或自行到达洛阳城市候机楼之后，他们会在第一时间为旅客搬运并寄存行李，引导旅客办理值机手续，根据航班信息为旅客提供乘车建议，之后安排旅客到候机室的休息区，在发车前及时提醒。

候机室旁边有独立的区域，将打造旅游集散中心。上述负责人说，目前他们正与旅行社商谈合作事宜。

“洛阳城市候机楼是新郑国际机场在豫西地区设立的首个异地城市候机楼，不仅能方便旅客出行，还能助推旅游业发展。”上述负责人表示，下一步，洛阳城市候机楼将完善各项服务功能，逐步实现行李托运、机票销售、旅游直通车、旅游产品及文创产品销售等“一站式”综合服务，打造集航空服务与商旅服务为一体的功能复合型城市候机楼，为旅客提供更加舒适便捷的出行体验。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 张蓓)