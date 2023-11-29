一拖技术能手王振红：从新手到能手 言传身教传帮带

58岁的王振红是中国一拖集团有限公司(原第一拖拉机制造厂，简称一拖)的技术能手、劳动模范。

王振红工作一丝不苟

●人物：王振红

●年龄：58岁

●身份：一拖高级技师

58岁的王振红是中国一拖集团有限公司(原第一拖拉机制造厂，简称一拖)的技术能手、劳动模范。在30多年的工作时间里，他跟随企业在创新发展、转型升级的道路上奋力奔跑，从一名普通学徒成长为首席技师，为企业发展贡献着力量。近日，他回忆了自己工作中那些难忘的往事。

勤奋钻研业务 从普通学徒到技术能手

王振红1966年出生于洛阳，他的老家在河南省南阳市唐河县一个贫穷的小山村。

“父亲曾给我讲过，那时候老家的生活十分艰苦，晚上连煤油灯都舍不得点。”王振红说，一拖建厂前，曾到他的老家招工，“父亲得知消息后，背着一床被子就跟着招工人员来到了洛阳”。

“父亲进厂没几年，一拖就生产出了中国第一台东方红拖拉机，我上幼儿园的时候，父亲还带我去厂里看履带拖拉机的装配线。”王振红说，那时，他看着一台台崭新的拖拉机下线，感觉非常震撼。

高中毕业后，王振红考上了一拖技校，学习钳工专业。1986年，王振红毕业后被分配到一拖发动机厂(现中国一拖柴油机公司)，主要负责大型设备的维修等工作。

刚开始工作，王振红是一名虚心、勤奋的学徒。为了尽快提升自己的技术水平，他在完成好工作的同时，充分利用业余时间刻苦钻研专业技能，并积极向老师傅请教，一点一滴积累经验。

“我经常会钻研一些难度比较高的技术，比如钳工专业难度相对较高的刮削，平面刮削好掌握一些，轴瓦、凹球面等曲面刮削就比较难。”王振红说，他白天上班，晚上钻研技术，很快便熟练掌握了这类技术。

“既然干了这一行，就要把工作干好。”在王振红看来，钳工是最能体现动手能力的一个工种，做钳工得有耐心，还要守得住匠心。

“参加工作后，厂里举办了技术比武活动，我连续两年获得一拖总公司技术能手称号。”王振红回忆，后来，省里又举办了技能大赛，他代表一拖参赛，一路过关斩将，获得了洛阳市和河南省的技术能手称号。

参与第一批中功率柴油机生产 为企业转型发展作贡献

20世纪80年代，一拖开始全方位引进国外先进的拖拉机、发动机和工程机械产品技术，逐步探索产品多元化发展，载重汽车、轮式拖拉机、工程机械等一批新产品先后研发试制。

“我们主要负责东方红柴油机的生产，产量最高的时候达到年产两万台，销量也很好。”王振红说，该系列柴油机引进了英国里卡多公司的柴油机技术，为确保柴油机的精密度，一拖还先后引进了英国、日本、瑞典等国的设备，并自主建起缸体、缸盖、曲轴等生产线，他和同事们也努力加快对国外加工设备技术的消化吸收。

王振红回忆说，东方红4125柴油机性能较好，但由于自重较大，耗油量大，后来逐渐被市场淘汰。受此影响，企业发展进入低谷期。

2000年前后，一拖瞄准市场需求，转型开发生产新一代中功率柴油机。

“为了尽快投产新一代中功率柴油机，厂里派我们去外地验收设备，设备回来后组建中功率柴油机缸体生产线，很快就试制生产。”王振红说，生产线上的设备陆续到位了，但自动滚道还没到位，一件缸体重50多公斤，试制投产时都是他们几个人一起一台台抬上生产线加工的。

“当时，我们的口号是‘大干一季度，生产300台’。”王振红说，当时负责缸体零件生产的只有19个人，为了抢时间，大家每天都加班加点，双休日也不休息，春节都是在生产线上度过的。在大家的不懈努力下，不到40天就完成了首批100台的新产品试制生产任务。

“第一批中功率柴油机生产成功后，大家都非常高兴。”王振红说，经过一年多的发展，这批产品的销量稳步增长，为企业转型发展、走出低谷作出了重要贡献。