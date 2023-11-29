@洛阳人：霾来了，冷空气在路上

今日洛阳晴天间多云，部分地区有霾，偏东风转偏南风3级左右，气温-2℃～17℃。

昨日下午，有不少市民发现，天气有所变化，霾来了。

省气象台预计，我省有较大范围中度到重度霾。14日前，全省大部分地区有轻度霾，我省北中部、东部有中度霾，部分时段有重度霾。14日，受冷空气影响，全省东北风4级到5级，阵风7级左右，我省自北向南霾明显减弱。15日夜里至16日，全省有一次小雨雪天气过程。

气象部门提醒，大家需关注雾霾天气对空气质量、公众健康和交通的不利影响。需密切关注属地气象台站发布的气象灾害预警信号和气象风险提示。

市气象台根据最新的气象资料分析，今明两天，天气晴好，气温较高。13日至14日，云系较多，有不同程度的雾或霾。从15日起，受冷空气影响，气温明显下降。

最近几天天气预报

今日：晴天间多云，部分地区有霾，偏东风转偏南风3级左右，气温-2℃～17℃。

明日：晴天间多云，偏南风2级～3级，气温0℃～18℃。

13日(周六)：晴天到多云，气温1℃～12℃。

14日(周日)：多云转阴天，东北风4级左右，气温1℃～8℃。

15日(周一)：阴天，傍晚到夜里转小雨或雨夹雪，高海拔山区有小雪，气温-3℃～5℃。

16日(周二)：阴天有小雨或零星小雨，高海拔山区有雨夹雪或雪，气温-1℃～4℃。

17日(周三)：阴天到多云，气温-1℃～5℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）