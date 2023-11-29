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雨夹雪！小雪！洛阳气温上演“满18减10”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.10 20:00

　　最近几天，天气温暖如春。天气即将“大反转”，气温上演“满18减10”！

　　河南省气象台预计，河南省将有较大范围中到重度霾。14日前持续静稳天气，全省大部有轻度霾，河南省北中部、东部有中度霾，部分时段重度霾；14日，受冷空气影响，全省东北风4到5级，阵风7级左右，霾自北向南明显减弱。15日夜里至16日，全省有一次小雨雪天气过程。

　　气象部门提醒，大家需关注雾霾天气对空气质量、公众健康和交通的不利影响。需密切关注属地气象台站发布的气象灾害预警信号和气象风险提示。

　　洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，11日～12日天气晴好，气温较高；13日～14日云系较多，有不同程度的雾或霾，14日～15日受冷空气影响，气温较前期有明显下降；15日～16日有一次雨雪天气过程。具体预报如下：

　　11日(周四)：晴天间多云，部分地区有霾，偏东风转偏南风3级转左右，气温-2℃～17℃。

　　12日(周五)：晴天间多云，偏南风2～3级，气温0℃～18℃。

　　13日(周六)：晴天到多云，气温1℃～12℃。

　　14日(周日)：多云转阴天，东北风4级左右，气温1℃～8℃。

　　15日(周一)：阴天，傍晚到夜里转小雨或雨夹雪，高海拔山区有小雪，气温-3℃～5℃。

　　16日(周二)：阴天有小雨或零星小雨，高海拔山区有雨夹雪或雪，气温-1℃～4℃。

　　17日(周三)：阴天到多云，气温-1℃～5℃。

　　（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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