洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳两大展览上榜！全国博物馆100大年度热门展览榜单出炉
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.10 20:10

　　近日，2023年度全国博物馆100大年度热门展览榜单出炉，洛阳博物馆“其宁惟永——北魏洛阳永宁寺特展”“河洛文明展”分别入选“新展特展”“基本陈列”单元。

　　全国博物馆100大年度热门展览榜单由中国文物交流中心指导、博物馆头条统计发布，多家文博行业权威组织和公益机构支持，依据全国6000余家备案博物馆数据采集汇总而来，客观呈现观众对博物馆及其展览的偏好度。

　　“其宁惟永——北魏洛阳永宁寺特展”由中国社会科学院考古研究所与洛阳博物馆联合举办，首次大规模展出220件(组)与北魏洛阳永宁寺相关的考古成果，并利用3D打印技术制作永宁寺塔基遗址沙盘和永宁寺塔复原建筑模型，通俗化、视觉化展示永宁寺最新研究成果，为观众带来沉浸式的观展体验。

　　洛阳博物馆大型基本陈列“河洛文明展”展出面积5000多平方米，藏品涵盖石器、玉器、陶器、铜器、铁器、瓷器、骨角牙器等诸多门类，分为史前时期、夏商周时期、汉魏时期、隋唐时期和五代北宋时期五大部分。陈列以五大都城为主线，以洛阳出土历代具有代表性的文物为本，以历史时间为顺序，串联各个历史时期的重大历史事件、重要史迹、重要历史人物、科技发明等，全面展示洛阳十三朝古都的历史面貌。

　　洛阳博物馆相关负责人表示，“博物馆热”在年轻人中持续升温，也推动该博物馆不断创新展陈方式、运营理念。目前，该博物馆积极尝试打破传统单纯文物展模式，统筹用好实物展陈和信息化手段，讲好文物背后的历史与故事，并有机融入研学、文创等新业态，让参观者既可整体了解洛阳、读懂历史，又能在感受古都文化魅力中坚定文化自信。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 实习生 杨艺哿 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    餐后血糖监测不能省 多管齐下控制更高效
    餐后血糖监测不能省 多管齐下控制更高效
    餐后血糖监测不能省 多管齐下控制更高效
        最近，患2型糖尿病10多年的薛先生心情很好，“我一直关注的降糖药进医保了，不光省钱，服用后餐后血糖也明显...
  • ·香甜的烤红薯，糖友能吃吗
  • ·腺病毒到底是啥病毒
  • ·嚼口香糖、吹气球、贴土豆片…… 这些医嘱很特别
    		•
    天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
    天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
    天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
        听阵阵鸟鸣如歌，拥秀美山林入怀。天桥沟村位于5A级景区白云山下，这里风景优美，交通便利，十分适合康养休闲。
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
  • ·初冬游园景斑斓 健身漫游乐悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳获得河南省特色商业街区建设专项资金
  • 未来几天洛阳以晴好天气为主 随后将...
  • 徐衣显主持召开专题会议研究市属企业...
  • 乘风起势 奋进洛阳丨文旅出圈篇：火树...
  • 洛阳市城管局：破解“停车难” 答好“...
  • 为救治患病弟弟 新安县三姐妹代父卖蜂蜜
  • 建议在洛浦公园上阳段增设座椅 洛阳市...
  • 凝聚现代化洛阳建设的强大力量——全...
  • 腺病毒到底是啥病毒
  • 洛阳获批国家知识产权强市建设示范城市
    		•
    百姓呼声
    古城路上跨关林火车站立交何时动工？
    北大街玄武门大街口公交候车处被植绿占
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    新年游龙门

    休闲

    摘星

    残荷
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605