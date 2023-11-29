洛阳两大展览上榜！全国博物馆100大年度热门展览榜单出炉

近日，2023年度全国博物馆100大年度热门展览榜单出炉，洛阳博物馆“其宁惟永——北魏洛阳永宁寺特展”“河洛文明展”分别入选“新展特展”“基本陈列”单元。

近日，2023年度全国博物馆100大年度热门展览榜单出炉，洛阳博物馆“其宁惟永——北魏洛阳永宁寺特展”“河洛文明展”分别入选“新展特展”“基本陈列”单元。

全国博物馆100大年度热门展览榜单由中国文物交流中心指导、博物馆头条统计发布，多家文博行业权威组织和公益机构支持，依据全国6000余家备案博物馆数据采集汇总而来，客观呈现观众对博物馆及其展览的偏好度。

“其宁惟永——北魏洛阳永宁寺特展”由中国社会科学院考古研究所与洛阳博物馆联合举办，首次大规模展出220件(组)与北魏洛阳永宁寺相关的考古成果，并利用3D打印技术制作永宁寺塔基遗址沙盘和永宁寺塔复原建筑模型，通俗化、视觉化展示永宁寺最新研究成果，为观众带来沉浸式的观展体验。

洛阳博物馆大型基本陈列“河洛文明展”展出面积5000多平方米，藏品涵盖石器、玉器、陶器、铜器、铁器、瓷器、骨角牙器等诸多门类，分为史前时期、夏商周时期、汉魏时期、隋唐时期和五代北宋时期五大部分。陈列以五大都城为主线，以洛阳出土历代具有代表性的文物为本，以历史时间为顺序，串联各个历史时期的重大历史事件、重要史迹、重要历史人物、科技发明等，全面展示洛阳十三朝古都的历史面貌。

洛阳博物馆相关负责人表示，“博物馆热”在年轻人中持续升温，也推动该博物馆不断创新展陈方式、运营理念。目前，该博物馆积极尝试打破传统单纯文物展模式，统筹用好实物展陈和信息化手段，讲好文物背后的历史与故事，并有机融入研学、文创等新业态，让参观者既可整体了解洛阳、读懂历史，又能在感受古都文化魅力中坚定文化自信。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 实习生 杨艺哿 文/图）