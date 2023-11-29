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洛阳与焦作推出旅游景区门票互免政策
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.10 18:23

　　记者10日从洛阳市文广旅局获悉，洛阳市文广旅局日前与焦作市文广旅局积极沟通协调，联合推出旅游景区门票互免优惠政策，繁荣春节文旅市场，拉动区域文旅消费。

　　具体优惠政策内容为：2024年1月10日至2024年2月29日，持有洛阳市居民身份证的游客，可免门票游览焦作市参与活动的景区；持焦作市居民身份证的游客，可免门票游览洛阳参与活动的景区。

　　焦作市参加门票互免活动A级旅游景区名单(39家)

　　5A级旅游景区(4家)：云台山西区(青龙峡、峰林峡)、青天河(靳家岭园区)、神农山

　　4A级旅游景区(9家)：陈家沟、嘉应观、森林动物园、西大井1919文旅景区、圆融寺景区、南水北调天河公园、老家莫沟景区、大沙河生态公园、蜜雪集团·大咖国际茶饮梦工厂

　　3A级旅游景区(16家)：月山寺、金岭坡太行艺术小镇、焦作市科技馆、焦作市太极体育中心、韩愈陵园、美丽源沟景区、花田水乡北西尚景区、圣博健康产业园、荣盛云台古镇、茁成生态农庄、沁阳市博物馆、温县小麦博物馆、子夏湖景区、怀山堂四大怀药创意园区、盆窑黑陶小镇景区、焦作市古怀州博物馆

　　2A级旅游景区(10家)：博爱公园、幸福湖公园、博农乳业工业旅游区、云台冰菊绿色种植基地、宁城公园、朱载堉纪念馆、曹谨纪念馆、龙泉湖公园、李商隐文化园、神农陶文化创意园景区

　　洛阳市参加门票互免活动A级旅游景区名单(24家)

　　5A级旅游景区(1家)：龙潭大峡谷

　　4A级旅游景区(10家)：天河大峡谷、伏牛山滑雪度假乐园、竹海野生动物园、黛眉山、青要山、万安山山顶公园、二里头夏都遗址博物馆、千唐志斋博物馆、中国国花园、洛阳龙凤山古镇

　　3A级旅游景区(10家)：新安有生工矿景区、连宝河大峡谷、洛邑古城、洛阳市博物馆、洛阳古代艺术博物馆、八路军驻洛办事处纪念馆、洛阳民俗博物馆、嵩县两程故里、嵩县云岩寺千年银杏林、万佛山森林公园

　　2A级旅游景区(3家)：定鼎门博物馆、商城博物馆、嵩县木札岭速龙滑雪场

　　（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 张国杰 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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