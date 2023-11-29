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第三期启动！洛阳公布85家过期药品回收点名单
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.10 18:06

　　家里的过期药品，别继续囤着，也别随意丢弃，可以就近送到过期药品回收点——今日，洛阳市市场监管局联合洛报融媒正式启动第三期“过期药品有回收，安全用药共守护”活动，依托连锁药店，在全市15个县区设置85个过期药品回收点，安排专业人员负责接收市民送来的过期药品并逐一进行登记。

　　记者了解到，在总结了第一期、第二期经验做法的基础上，第三期活动对过期药品回收点的布局进行了调整和优化，撤销30个药店门店不再参与活动，同时进一步扩大覆盖范围，新增部分药店门店，侧重于选择此前没有设置回收点、且不少市民有相关需求的区域，最终确定并公布85家过期药品回收点名单。

　　洛阳市市场监管局药品安全监管科相关负责人介绍，此次活动基本覆盖了15个县区的繁华地段或居民集中区域，为了方便市民辨认，各个回收点仍然使用统一箱体，您可以就近选择合适的连锁药店。市民家里的过期药品，不限种类、不限名称、不限厂家，不管是否拆封，都在回收范围，您直接送到回收点即可。药店的工作人员登记并放入过期药品回收箱，满箱后加贴封条，后期将采取安全环保的方式由洛阳市市场监管局组织集中销毁，企业不得自行处理，引导市民养成及时清理家庭用药的习惯，保障安全合理用药，提升安全用药意识。

   

　　(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 赵利波 孙瑾靖 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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