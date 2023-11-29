洛阳市2023年度“十大最美民警”名单公布

10日，洛阳市2023年度“十大最美民警”“十大最美辅警”评选结果出炉。 10日，洛阳市2023年度“十大最美民警”“十大最美辅警”评选结果出炉。 洛阳市公安局于去年年初启动2023年全市公安机关“寻找最美民警·辅警”宣传推树及“十大最美民警·辅警”评选活动。活动期间，洛阳市公安局每季度邀请驻洛主流媒体代表、知名网友代表和市公安局相关部门代表组成评审团，按照“事迹突出、倾斜基层、倾斜重点业务、兼顾警种”的原则，开展集中评审。经过现场介绍推介、先进事迹审核、现场投票等环节，评选出季度“十大最美民警”“十大最美辅警”，并最终从中产生年度“十大最美民警”“十大最美辅警”。 2023年度“十大最美民警”： 胡卫卫，西工分局金谷园派出所副所长、健康东社区民警。 尹美蘅，洛龙分局丰李派出所民警。 江鹏鹏，刑事犯罪侦查支队新型犯罪侦查大队民警。 贾杰，涧西分局重庆路派出所副所长。 张丰格，汝阳县局城关派出所教导员。 程相松，孟津分局情报指挥中心民警。 余明洋，特殊警务支队突击大队民警。 高李卓，新安县局石井派出所所长。 孟冰，嵩县县局田湖派出所民警。 胥智健，偃师分局岳滩派出所民警。 2023年度“十大最美辅警”： 刘琳娜，宜阳县局花果山派出所辅警。 徐改，伊滨分局法制大队辅警。 郭龙祥，伊川县局巡特警大队辅警。 黄小玉，洛宁县局巡特警大队辅警。 马天臣，栾川县局三川派出所辅警。 孙智勇，老城分局治安管理大队辅警。 郭锦玲，市局情报指挥中心辅警。 谢勇勇，高速公路交警支队事故中队辅警 蔡丹丹，瀍河分局警务保障室辅警。 郭婍，治安和出入境管理支队社区(农村)警务和户政管理大队辅警。 （洛报融媒·洛阳网记者 申利超）