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洛阳市2023年度“十大最美民警”名单公布
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.10 18:05

　　10日，洛阳市2023年度“十大最美民警”“十大最美辅警”评选结果出炉。

　　洛阳市公安局于去年年初启动2023年全市公安机关“寻找最美民警·辅警”宣传推树及“十大最美民警·辅警”评选活动。活动期间，洛阳市公安局每季度邀请驻洛主流媒体代表、知名网友代表和市公安局相关部门代表组成评审团，按照“事迹突出、倾斜基层、倾斜重点业务、兼顾警种”的原则，开展集中评审。经过现场介绍推介、先进事迹审核、现场投票等环节，评选出季度“十大最美民警”“十大最美辅警”，并最终从中产生年度“十大最美民警”“十大最美辅警”。

　　2023年度“十大最美民警”：

　　胡卫卫，西工分局金谷园派出所副所长、健康东社区民警。

　　尹美蘅，洛龙分局丰李派出所民警。

　　江鹏鹏，刑事犯罪侦查支队新型犯罪侦查大队民警。

　　贾杰，涧西分局重庆路派出所副所长。

　　张丰格，汝阳县局城关派出所教导员。

　　程相松，孟津分局情报指挥中心民警。

　　余明洋，特殊警务支队突击大队民警。

　　高李卓，新安县局石井派出所所长。

　　孟冰，嵩县县局田湖派出所民警。

　　胥智健，偃师分局岳滩派出所民警。

　　2023年度“十大最美辅警”：

　　刘琳娜，宜阳县局花果山派出所辅警。

　　徐改，伊滨分局法制大队辅警。

　　郭龙祥，伊川县局巡特警大队辅警。

　　黄小玉，洛宁县局巡特警大队辅警。

　　马天臣，栾川县局三川派出所辅警。

　　孙智勇，老城分局治安管理大队辅警。

　　郭锦玲，市局情报指挥中心辅警。

　　谢勇勇，高速公路交警支队事故中队辅警

　　蔡丹丹，瀍河分局警务保障室辅警。

　　郭婍，治安和出入境管理支队社区(农村)警务和户政管理大队辅警。

　　（洛报融媒·洛阳网记者 申利超）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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