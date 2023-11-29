去年，洛阳110接报老人走失迷路警情2000余起

今年1月10日是第四个中国人民警察节，也是全国公安机关第38个“110宣传日”。

今年1月10日是第四个中国人民警察节，也是全国公安机关第38个“110宣传日”。

记者10日从洛阳市公安局获悉，2023年，洛阳市公安局110报警服务台共呼入报警电话254.2万余次，受理有效警情77.8万余起。

2023年，洛阳警方通过110报警服务台快速调度，成功处置各类突发案事件3060余起，协助破获案件5830余起，通过电话劝阻和运用相关信息资源高效解救轻生人员430余人次，救助危难群众3020余人次，为群众挽回财产损失3500余万元。

值得一提的是，这其中有许多老人走失迷路的警情。据统计，2023年，洛阳市公安局110报警服务台共接报老年人走失迷路警情2000余起。

“老人走失的警情，有的是因为老人独居，家人又疏于照顾；有的是老人出现记忆障碍，外出后短时间内无法想起回家的路；有的是外出后难以辨清外面快速发展变化的城市。”洛阳市公安局110指挥中心有关负责人介绍，还有一些警情是老人患病引起的，比如老人患阿尔茨海默病，造成认知功能退化，与人交流困难，外出后容易迷失方向。

例如，去年3月17日12时40分左右，洛阳市公安局轨道分局王城公园站警务室接到报警，称该地铁站有一名老人自称要买票去湖南，疑似迷路。

值班民警将老人引领到警务室，端来热水，并耐心地和他交谈，发现老人说话混乱不清，并将身上带的身份证和退役军人优待证递到了民警手中。

民警通过多方查找，联系上了老人的女儿杨女士。杨女士称，其父亲82岁，是一位抗美援朝老兵，患有严重的痴呆症。

“父亲早上从家里出来后一直没有回家，幸好碰到了你们。”杨女士说，家里只有她一个人，她身体还有残疾，无法到场接父亲，请求民警将其父亲送到洛龙区明康苑小区。随后，民警驱车将老人安全送到家中。

去年4月，洛龙区丰李街道小作村一名80多岁的留守老人，乘同村人的车到附近贠庄村买东西。买完东西，老人因年龄大，加之村子周边环境的变化，找不到回家的路，只能不停询问路人。洛龙分局丰李派出所民警尹美蘅在巡逻途中，接到报警求助后将老人送回家中。

如何预防老人走失？该负责人说，家人的爱护和陪伴是防止老人走失最好的方式，作为子女平时要尽量多抽时间跟老人沟通，多陪伴他们。

老年人外出时，特别是患有阿尔茨海默病等疾病的老人外出时，尽量有家人陪同。家有老人的市民日常要多给老人拍些生活照片，制作带有家庭住址、紧急联系人等信息的标识牌或防走失手环，一旦发现老人走失，应立即报警，并给警方提供近照等资料。

老人要牢记家庭住址、家人联系方式等信息，尽量避免前往人员密集或交通状况复杂的场所，与家人失散时留在原地等待，如果迷路可拨打110求助。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 韦宇彤 文/图)