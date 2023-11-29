洛阳灵活就业人员2023年度基本养老保险费缴费期延长

今日，洛阳社保微信公众号发布消息，为切实维护我省外出务工人员养老保险权益，决定将我省灵活就业人员已经生成征缴计划的2023年基本养老保险费的缴费期限临时延长至2024年3月15日，在此期间缴纳2023年基本养老保险费不加收滞纳金。

今日，洛阳社保微信公众号发布消息，为切实维护我省外出务工人员养老保险权益，决定将我省灵活就业人员已经生成征缴计划的2023年基本养老保险费的缴费期限临时延长至2024年3月15日，在此期间缴纳2023年基本养老保险费不加收滞纳金。2024年3月15日24时仍未完成2023年度征缴计划的灵活就业人员，其2023年度基本养老保险费征缴计划不再执行。

灵活就业人员线上缴费的主要渠道：

1.支付宝搜索“河南税务”小程序，按照相关提示，选择自己需要缴纳的险种进行缴费。

2.微信关注“河南税务”微信公众号，在菜单栏选择“微服务”中的“社保费缴纳”，进行信息绑定后选择自己需要缴费的险种进行缴费。

3.微信搜索“河南税务”小程序，按照相关提示，选择自己需要缴纳的险种进行缴费。

4.下载“河南税务”App，选择“办税”中的“社保费业务(免登录)”，按照相关提示选择自己需要缴费的险种进行缴费。

线上缴费渠道，既可为自己缴纳社保费，也可为他人代缴。除线上渠道之外，缴费人也可通过中国银行、中原银行等银行网点或办税服务厅自助办税终端等线下渠道缴费。⑥