一路绿灯！开元大道已形成双向“绿波带”

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：开元大道红绿灯太多，经常这个路口绿了，下个路口就是红灯，严重影响通行效率，是否可以设置“绿波”？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：开元大道红绿灯太多，经常这个路口绿了，下个路口就是红灯，严重影响通行效率，是否可以设置“绿波”？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：开元大道红绿灯太多，经常这个路口绿了，下个路口就是红灯，严重影响通行效率，是否可以设置“绿波”？
洛阳市公安局回复：开元大道目前已形成双向“绿波带”，“绿波”设置正常车速45-50km/h。
附：“绿波带”是指通过合理设计干道上各个交叉口红绿灯的启亮时序，使按照一定车速在干道上行驶的车辆通过路口时，就可以“刚好”遇到绿灯，做到少停车或不停车。
>>>点击查看原帖⑥
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605