一路绿灯！开元大道已形成双向“绿波带”

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：开元大道红绿灯太多，经常这个路口绿了，下个路口就是红灯，严重影响通行效率，是否可以设置“绿波”？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：开元大道红绿灯太多，经常这个路口绿了，下个路口就是红灯，严重影响通行效率，是否可以设置“绿波”？

洛阳市公安局回复：开元大道目前已形成双向“绿波带”，“绿波”设置正常车速45-50km/h。

附：“绿波带”是指通过合理设计干道上各个交叉口红绿灯的启亮时序，使按照一定车速在干道上行驶的车辆通过路口时，就可以“刚好”遇到绿灯，做到少停车或不停车。

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