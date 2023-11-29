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中小学生如何办理火车票优惠证？洛阳火车站回复
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.10 18:04

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：孩子在洛阳上中学，母亲在外省定居，可以办理学生火车票优惠证吗？

　　洛阳火车站回复：学生火车优惠证(标注减价优惠区间和火车票学生优惠卡的学生证或中、小学凭加盖有学校公章的书面证明)需要在普通中、小学和中等职业学校(含有实施学习教育资格的公办及民办中等专业学校、职业高中、技工学校)办理，办理时向学校提供父母在外省定居的户口本证明或暂住证证明(具体情况请咨询所在学校)。

　　每学年乘车前携带学校办理的学生火车票优惠证到火车站售票窗口核验后即可正常使用。

　　>>>点击查看原帖
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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