提醒！1月11日起，洛阳滨河南路部分路段围挡施工

刚刚，洛阳交警微信公众号发布消息，接洛阳市住房和城乡建设局通知，滨河南路下穿天街工程将于2024年1月11日起实施。

刚刚，洛阳交警微信公众号发布消息，接洛阳市住房和城乡建设局通知，滨河南路下穿天街工程将于2024年1月11日起实施，为确保工程顺利实施，道路安全畅通，最大限度降低对市民出行的影响。现将有关情况公告如下：

一、围挡时间及区间

1.围挡时间

第一阶段：2024年1月11日至2024年2月15日

第二阶段：2024年2月16日至2024年6月30日

2.围挡区间

滨河南路(花卉市场天桥至龙门大道)，本次围挡分为两个阶段，第一阶段围挡区间为：最右侧机动车道、非机动车道和人行道；第二阶段围挡区间为：机动车道和非机动车道。

二、交通变化情况及绕行方案

1.第一阶段围挡施工期间，道路右侧车道为机非混行车道，沿线居民和非机动车可沿混行车道靠右通行。

2.第二阶段围挡施工期间，滨河南路断行，沿线居民和非机动车可沿人行道临时通道通行。

3.车辆绕行路线

经滨河南路由东往西方向车辆可沿龙门大道-洛阳桥-九都路-牡丹桥或龙门大道-古城路-聂泰路绕行。

经滨河南路由西向东方向车辆可沿牡丹桥-九都路-洛阳桥-龙门大道或聂泰路-古城路-龙门大道绕行。

三、温馨提示

第一阶段围挡施工期间，施工区域车道变窄，请减速慢行通过。第二阶段围挡施工期间，滨河南路车辆断行，过往车辆及行人在行经该施工路段时，请自觉遵守交通标志、标识的指示，减速慢行，注意安全，服从现场工作人员的指挥。周边居民出行，请根据交通变化情况，提前规划出行线路和出行时间，以免影响您的工作和生活。

洛阳市住房和城乡建设局

洛阳市公安局交警支队

2024年1月10日

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