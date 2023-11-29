洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市2024年中招体育考试抽考项目确定
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳市教育局 2024.01.10 15:00

　　刚刚，洛阳市教育局微信公众号发布消息，根据河南省教育厅办公室《关于切实做好2024年中招体育考试工作的通知》精神，结合《洛阳市中招体育考试改革方案》要求，1月10日，经公开抽取，2024年中招体育考试终结性评价抽考项目为立定跳远和跳绳。至此，2024年中招体育考试项目全部确定。

　　洛阳市2024年中招体育考试总分值为100分。其中过程性评价30分，由《体育与健康》课程成绩和《国家学生体质健康标准》测试成绩构成，分七、八年级两个学年由学校进行评价，每学年各15分终结性评价总分值为70分，由必考项目、选考项目和抽考项目构成。其中必考项目为男生1000米、女生800米，分值为25分选考项目由考生从技能类项目“篮球、足球、排球、乒乓球”中选取1项考试，分值为15分抽考项目为立定跳远和跳绳，分值各15分共30分。病(伤)免考生成绩按终结性评价总分值的60%计入总分；残免考生成绩按2024年初中学校所在考区中招体育考试平均成绩计入总分。

　　市教育局相关领导和科室负责同志、市人大代表、政协委员、学校代表、家长代表共同参加了公开抽号仪式。⑥
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    餐后血糖监测不能省 多管齐下控制更高效
    餐后血糖监测不能省 多管齐下控制更高效
    餐后血糖监测不能省 多管齐下控制更高效
        最近，患2型糖尿病10多年的薛先生心情很好，“我一直关注的降糖药进医保了，不光省钱，服用后餐后血糖也明显...
  • ·香甜的烤红薯，糖友能吃吗
  • ·腺病毒到底是啥病毒
  • ·嚼口香糖、吹气球、贴土豆片…… 这些医嘱很特别
    		•
    天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
    天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
    天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
        听阵阵鸟鸣如歌，拥秀美山林入怀。天桥沟村位于5A级景区白云山下，这里风景优美，交通便利，十分适合康养休闲。
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
  • ·初冬游园景斑斓 健身漫游乐悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 3月底前通车！洛阳玄武门大街跨新街段...
  • 洛阳获得河南省特色商业街区建设专项资金
  • 未来几天洛阳以晴好天气为主 随后将...
  • 徐衣显主持召开专题会议研究市属企业...
  • 乘风起势 奋进洛阳丨文旅出圈篇：火树...
  • 洛阳市城管局：破解“停车难” 答好“...
  • 为救治患病弟弟 新安县三姐妹代父卖蜂蜜
  • 凝聚现代化洛阳建设的强大力量——全...
  • 建议在洛浦公园上阳段增设座椅 洛阳市...
  • 腺病毒到底是啥病毒
    		•
    百姓呼声
    古城路上跨关林火车站立交何时动工？
    北大街玄武门大街口公交候车处被植绿占
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    新年游龙门

    休闲

    摘星

    残荷
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605