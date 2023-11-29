洛阳市2024年中招体育考试抽考项目确定

刚刚，洛阳市教育局微信公众号发布消息，根据河南省教育厅办公室《关于切实做好2024年中招体育考试工作的通知》精神，结合《洛阳市中招体育考试改革方案》要求，1月10日，经公开抽取，2024年中招体育考试终结性评价抽考项目为立定跳远和跳绳。至此，2024年中招体育考试项目全部确定。

刚刚，洛阳市教育局微信公众号发布消息，根据河南省教育厅办公室《关于切实做好2024年中招体育考试工作的通知》精神，结合《洛阳市中招体育考试改革方案》要求，1月10日，经公开抽取，2024年中招体育考试终结性评价抽考项目为立定跳远和跳绳。至此，2024年中招体育考试项目全部确定。 刚刚，洛阳市教育局微信公众号发布消息，根据河南省教育厅办公室《关于切实做好2024年中招体育考试工作的通知》精神，结合《洛阳市中招体育考试改革方案》要求，1月10日，经公开抽取，2024年中招体育考试终结性评价抽考项目为立定跳远和跳绳。至此，2024年中招体育考试项目全部确定。 洛阳市2024年中招体育考试总分值为100分。其中过程性评价30分，由《体育与健康》课程成绩和《国家学生体质健康标准》测试成绩构成，分七、八年级两个学年由学校进行评价，每学年各15分。终结性评价总分值为70分，由必考项目、选考项目和抽考项目构成。其中必考项目为男生1000米、女生800米，分值为25分；选考项目由考生从技能类项目“篮球、足球、排球、乒乓球”中选取1项考试，分值为15分；抽考项目为立定跳远和跳绳，分值各15分，共30分。病(伤)免考生成绩按终结性评价总分值的60%计入总分；残免考生成绩按2024年初中学校所在考区中招体育考试平均成绩计入总分。 市教育局相关领导和科室负责同志、市人大代表、政协委员、学校代表、家长代表共同参加了公开抽号仪式。⑥