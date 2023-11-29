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洛阳市自然资源和规划局局长李松涛：为现代化洛阳建设铺就坚实自然资源底色
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.10 15:04

　　2023年，洛阳市批回建设用地2.65万亩，盘活土地1.6万余亩，实现重点项目应保尽保。

　　“全市自然资源和规划系统将认真贯彻市委十二届五次全会暨市委经济工作会议部署，严格落实持续完善用地结构工作要求，为全市发展大局提供有力保障。”洛阳市自然资源和规划局党组书记、局长李松涛在接受记者专访时表示，将统筹推进国土空间体系建设、土地资源保护利用等方面重点工作任务，努力以高水平土地资源保护利用支撑高质量发展。

　　坚持规划引领，着力优化国土空间格局。加快推进市国土空间规划编制报批，加强城镇详细规划管理，优化城市空间布局；划定村庄建设边界，因地制宜、分类有序开展村庄规划编制，支撑乡村振兴和城乡融合发展。

　　坚持严守红线，扛稳耕地保护政治责任。持续深化耕地数量、质量和生态“三位一体”保护，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”；严格耕地用途管制，明确耕地利用优先序，确保耕地“进出平衡”，坚决守牢耕地保护红线，夯实粮食安全根基。

　　坚持项目为王，持续提升土地要素保障能力。牢固树立“项目为王”理念，改进用地保障方式，在全面摸清核准全市资源要素“家底”基础上，精准、高效用好有限土地资源；持续提高规划、土地审批效率，对2024年度项目进行早谋划、早安排，对重大建设项目开辟绿色通道，实施专人跟踪，做到限时办结。

　　坚持节约集约，推进土地利用效率和产出效益双提升。落实开发区规划用地标准和多层标准厂房建设约束激励政策，持续深入开展批而未供和闲置土地盘活整治专项行动，推进工业用地出让方式再创新，促进土地资产盘活利用。

　　坚持改革创新，探索土地资源保护利用新路径。审慎稳妥推进农村集体经营性建设用地入市试点，创新开展全域土地综合整治试点，统筹农用地整理、建设用地整治、乡村生态保护修复和产业布局引入；着力深化便民服务，全力推广“交地即发证”“一码关联”“竣工即发证”“交房即交证”“带押过户”等，为现代化洛阳建设作出更大贡献。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 梁颖婧）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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