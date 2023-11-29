为救治患病弟弟 新安县三姐妹代父卖蜂蜜

“找了这仨闺女一中午，没想到她们去办这事儿，我这当爹的，心里不是滋味啊……”9日上午，说起近日三个女儿突然莫名“失踪”的背后故事，洛阳市新安县石井镇元古洞村村民陈龙道两眼含泪，声音止不住地颤抖。

“找了这仨闺女一中午，没想到她们去办这事儿，我这当爹的，心里不是滋味啊……”9日上午，说起近日三个女儿突然莫名“失踪”的背后故事，洛阳市新安县石井镇元古洞村村民陈龙道两眼含泪，声音止不住地颤抖。

陈龙道是4个孩子的父亲，大女儿15岁，老二、老三是一对13岁的双胞胎女儿，老幺是个8岁的儿子，患有白血病。此次“失踪事件”的参与者就是他的三个女儿。

陈龙道回忆，那一天是个周末，他像往常一样在家一边做零活儿一边招呼父母和小儿子，三个女儿一大早便背着书包离开了家，“当时没在意，以为她们去同学家做作业”，但三个闺女直到中午都没回来，这才让他慌了神，赶紧发动亲戚朋友全员出动寻找，但一直找到当天下午三四点也一无所获。陈龙道的“大脑一片空白”，他的脑海中闪过了一个又一个可怕的猜想，他被这种想象“打”得双腿发软，直到一个电话的响起。

给陈龙道打电话的人是洛阳与爱同行公益组织的负责人白英平。在电话里，陈龙道才知道三个女儿竟然是主动“出走”的。

白英平说，那一天她接到志愿者电话，志愿者称看到三个女孩在街上卖蜂蜜，但女孩们看上去很内向，也不会推销，只是一路沿着饭店向食客们一遍遍地问着：“要蜂蜜吗？自家产的纯蜂蜜。”听着志愿者的描述，又考虑到当天天气寒冷，白英平挂掉电话就披了件衣服出了门，在见到女孩们后，白英平给她们每人买了一碗热腾腾的烩菜暖身，接着，她听到了这样一个故事。

女孩们说，这是她们第一次单独从新安县坐车来到市区，目的是为了帮父亲卖蜂蜜，给患有白血病的弟弟凑医药费。一边说着，她们一边打开了随身的书包，每个人的书包里都放着10瓶一斤装的蜂蜜，按照她们的计划，一瓶土蜂蜜50元，如果计划顺利这30瓶全部卖掉，到下午回家时，她们就能带回去1500元，但现实情况却是她们的一瓶也没卖掉。

在听完女孩们的故事后，白英平找来她们家人的电话，代她们给家里报了个平安，这也就是陈龙道接到的那个电话。