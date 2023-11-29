面对网贷要擦亮眼 这男子就差点儿被骗4万余元

7日，栾川县公安局民警说了一件事儿，辖区一名群众收到一条网贷广告的短信，本想贷款5万元，却险被骗4万余元，幸亏民警和银行工作人员及时制止。

7日，栾川县公安局民警说了一件事儿，辖区一名群众收到一条网贷广告的短信，本想贷款5万元，却险被骗4万余元，幸亏民警和银行工作人员及时制止。

本月初，栾川县公安局白土派出所接到一起报警，称在该县白土镇一家银行，一名村民准备给陌生人转账，疑似遭遇了诈骗。该所副所长张向武和同事宋光旭、武剑鑫到达现场时，银行工作人员正在劝阻那名村民。

张向武了解到，村民杨先生今年49岁，靠种地为生。当日，杨先生收到一条网贷广告的短信，广告上说贷款额度高、放款速度快。杨先生打算投资种植中药材，正为资金的事情发愁，便点击广告链接下载了一款App，按照指示填写了姓名、银行卡号等信息，准备贷款5万元。很快，客服跟他联系称其银行账号出现异常，被相关部门冻结，需要交4万余元保证金解冻账户，并说这笔钱随后会返还。“杨先生手头没那么多钱，便向亲戚借了钱。”张向武说，杨先生带着亲戚来到银行给骗子汇款，银行工作人员发现异常拨打110报警。

在民警和银行工作人员的极力劝说下，杨先生才恍然大悟。随后，民警向杨先生及其亲戚介绍了一些诈骗套路，提醒他们谨防被骗，杨先生对民警与银行工作人员的帮助表示感谢。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 陈喜民)