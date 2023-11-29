收到退货款 他千里寄锦旗表谢意

最近，孟津公安分局白鹤派出所民警白晓琳收到一面锦旗，这面锦旗是吉林人张先生从老家邮寄过来的，以感谢白晓琳帮忙追回1300元退货款。

民警白晓琳收到锦旗

最近，孟津公安分局白鹤派出所民警白晓琳收到一面锦旗，这面锦旗是吉林人张先生从老家邮寄过来的，以感谢白晓琳帮忙追回1300元退货款。

7日说起此事，白晓琳说只是帮了一点儿小忙。去年年底，她接到吉林省农安县警方的协作函，称当地群众张先生通过网络从孟津区白鹤镇购买了一台锯台，退货后未收到退货款。白晓琳进一步询问得知，张先生购买锯台主要用于切割木材，去年8月，张先生花1300元下单购买，锯台到货后，其发现锯台尺寸和型号与自己想要的不符，遂进行了退货操作。可是，几个月过去了，张先生迟迟未收到退货款，便到当地派出所寻求帮助，当地警方联系到了白晓琳。

根据张先生提供的退货单号，白晓琳找到辖区生产锯台的厂家及负责人秦先生。秦先生查询后确认，曾向张先生出售过产品，因当初不是其本人与张先生对接，造成退款无人受理的情况。随后，秦先生通过两地警方将退货款退还给了张先生。

张先生收到退货款，特意制作了一面写有“情系百姓解民忧 一心为民办实事”的锦旗，从千里之外邮寄过来，送给白晓琳以表感谢。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 杨玉洁 文/图）