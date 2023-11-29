瞧！这群练柔术的洛阳娃

在不久前举行的全国柔术U系列总决赛上，洛阳小选手们表现出色，夺得两枚铜牌，成绩位居全国非省会参赛城市前列。近日，记者走进训练场，带您近距离了解这项运动的独特魅力。

孩子们在进行柔术训练

在不久前举行的全国柔术U系列总决赛上，洛阳小选手们表现出色，夺得两枚铜牌，成绩位居全国非省会参赛城市前列。近日，记者走进训练场，带您近距离了解这项运动的独特魅力。

亮相全国大赛，他们载誉而归

“降低重心，下蹲抱腿，用非支撑腿勾绊对手，过腿压制……”在西工区一间宽敞明亮的训练房里，市柔术队主教练刘洋正在指导一群孩子接受柔术训练。孩子们身手敏捷，将进攻、防守、压制、逃脱等技巧展示得有板有眼。

小家伙们最大的11岁，最小的8岁，个个身手不凡。前不久，在湖北武汉举行的全国柔术U系列总决赛上，他们当中的多人代表洛阳登场亮相。刘赫朗宁、赵殊同各自斩获一枚铜牌。此前形势大好，有望冲击金牌的任温轩，在比赛中意外受伤，遗憾地退出比赛，获得第五名。

“丢了金牌，有点小遗憾。不过，能够代表家乡登上全国大赛舞台，我感到非常自豪。”任温轩说。