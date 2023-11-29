让走马灯永不停转！栾川县67岁老艺人开办工作室免费传授非遗技艺

栾川县有一位擅长制作走马灯的手艺人——潘法林。今年67岁的他年轻时就开始研究走马灯制作技艺，数十年来，他不断精进技艺，如今在社区的帮助下成立了自己的非遗工作室，希望把这项技艺传授给他人。

走马灯转起来后，灯罩上的游龙就“活”了

栾川县有一位擅长制作走马灯的手艺人——潘法林。今年67岁的他年轻时就开始研究走马灯制作技艺，数十年来，他不断精进技艺，如今在社区的帮助下成立了自己的非遗工作室，希望把这项技艺传授给他人。

灯泡一亮，游龙立即“活”起来

近日，记者来到栾川县耕莘街道兴华路北社区邻里中心，潘法林的非遗工作室里，五颜六色的走马灯摆了一地。

这些走马灯形如六面宫灯，高1米多，竹质框架，绢质灯罩，底部装有钨丝灯泡，顶部有纸质扇叶和轮轴，每盏灯都配有一根电源线。

“这是县里几家公司很早就订购的。过年时把灯挂在公司大门口，到了晚上氛围一下子就有了。”潘法林边说边向记者展示。

只见潘法林接通一盏走马灯的电源，伴随着钨丝灯泡亮起，纸质扇叶在热气流的作用下带动轮轴转动，在灯光的映照下，灯罩上的游龙立即“活”了起来，其每“游”过一面灯罩，龙身便在光影的作用下上下摆动，活灵活现，栩栩如生。

细细品味潘法林制作的走马灯，可以发现它们的造型虽然基本一致，但内容包罗万象，既有骏马、游龙、八仙过海等传统形象，也有通过剪纸呈现的光影艺术效果。