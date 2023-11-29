乘风起势 奋进洛阳丨文旅出圈篇：火树银花不夜天

接待游客189.6万人次，旅游总收入10.71亿元，同比分别增长42.58%和70.93%……元旦假期，我市2024年文旅市场实现“开门红”。

夜游龙门

“要大力发展沉浸演艺、剧本娱乐、汉服体验、研学旅行、电竞数娱、高端民宿等新业态，不断壮大新文旅产业集群。”

人山人海，火爆出圈！

接待游客189.6万人次，旅游总收入10.71亿元，同比分别增长42.58%和70.93%……元旦假期，我市2024年文旅市场实现“开门红”。

“汉服热”席卷大街小巷，全城剧本杀掀起“穿越”风潮，“特种兵式旅游”的年轻人纷至沓来……去年以来，古都洛阳频频出圈，文旅市场热度持续攀升。

回望2023年，乘着文旅市场强劲复苏的春风，各地花式内卷，上演一场场“抢客大战”。在激烈比拼中，洛阳何以破圈而出？

我市准确把握新文旅产业加快发展的趋势，突出“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”，大力发展新文旅业态，不断丰富沉浸式消费场景，积极创新引流方式，走出了一条独具特色的新文旅产业发展之路。

从“看景”到“入景” 加快由“观光旅游”向“沉浸式体验”转变

《唐宫乐宴》演艺项目

傍晚时分，在洛邑古城景区，身穿汉服的游人，罗衣飘飘、团扇遮面，怡然漫步于青砖黛瓦之间、琴声悠悠之中。文峰塔旁、拱桥之上，一步一景，引得众人纷纷驻足拍照。

远赴人间惊鸿宴，一睹隋唐盛世颜。在洛阳的街头巷陌，随处可见的汉服让人不辨古今。“来一次洛阳、穿一次汉服”成为无数人的浪漫之约。

“在洛阳穿汉服，更有‘沉浸’味道。”趁着元旦假期来洛旅游的湖北游客吴晶说，洛阳历史文化底蕴深厚，文化遗产和历史遗迹很多，从丽景门到洛邑古城，从应天门到天堂明堂，都是穿汉服出游最好的打卡地。

游客因汉服而来，又为新场景、新体验留下。走进隋唐洛阳城国家遗址公园，身着霓裳的舞娘裙裾翻飞，姿态灵动；步入大河荟《寻迹洛神赋》剧场，孔子、老子与李清照、李白等各朝代“顶流”正在进行跨时空对话……

沉浸式文旅体验是现阶段文旅产业发展的新风口。我市把握文旅产业新变化，着力丰富沉浸式文旅新业态，加快由“观光旅游”向“沉浸式体验”转变，让广大游客沉浸其中、自得其乐。

40个项目线上下单、《神都舆图》在线点亮、通关证书一键领取、话题互动实时参与……去年牡丹文化节期间，我市策划推出“神都奇幻志”全城剧本杀，串联了40个沉浸式剧本项目，把一座城作为剧本载体，颇具新意。

在隋唐洛阳城国家遗址公园与“武则天”“太平公主”“狄仁杰”一起“破案”，到广州市场步行街寻找失踪的宝物……无论在景区、牡丹园，还是商业街区，游客在洛阳随时可以“玩起来”。

颠覆想象的创意，带来“意想不到”的收益。这种全新的体验模式得到许多玩家认可，甚至有玩家专程从杭州、南京、成都等地赶来，他们随着冒险剧情不断深入，在奇幻之旅中感受洛阳悠久的历史文化和独特的城市魅力。