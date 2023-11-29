老读者李云山：“祝愿晚报一直‘牛’下去”

6日上午，记者将《洛阳晚报》创刊30周年纪念礼物送到老读者李云山手中，他说：“谢谢晚报编辑部对我的关心。”

6日上午，记者将《洛阳晚报》创刊30周年纪念礼物送到老读者李云山手中，他说：“谢谢晚报编辑部对我的关心。” 李云山送给晚报的剪纸作品 6日上午，记者将《洛阳晚报》创刊30周年纪念礼物送到老读者李云山手中，他说：“谢谢晚报编辑部对我的关心。” 2023年12月30日，本网刊发《晚报创刊30周年，老读者用心“剪”祝愿》，讲述了订报30年的老读者李云山，通过剪纸为晚报创刊30周年送祝福的故事。 接过晚报编辑部为老读者精心准备的大礼包，李云山很感动地说：“我非常开心！这些礼物贴心、实用，适合一家三代人。” 采访结束时，李云山拿出一幅长1米、宽0.6米的剪纸作品，送给晚报。画面中间有两头埋头苦干的牛，下部是盛开的牡丹花，上方有燕子飞翔，最上方有“洛阳晚报真牛”字样。 “《洛阳晚报》创刊30周年，可喜可贺，祝愿晚报一直‘牛’下去，越办越好！”李云山说。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 文/图)