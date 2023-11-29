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为感谢晚报陪伴 她特意作了两首诗
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 2024.01.10 08:24

周燮义为晚报作诗

　　“晚报太周到了，不仅记录我与晚报的精彩故事，还送给我这么精美实用的礼物。”8日，记者再次见到《洛阳晚报》老读者周燮义时，她高兴地说。

　　1月6日，本网以《晚报的长久陪伴，给她的生活增添暖意》为题，报道了家住洛龙区东方今典·境界小区的89岁老人周燮义，30年来在《洛阳晚报》的长久陪伴下，老有所学、让自己生活更加多姿多彩的故事。

　　当天，老人打开一件件精美的礼物后，为晚报的用心连连道谢。

　　周燮义曾是一名医生，但也喜欢文学，不仅爱看文学名著，还喜欢诗歌，退休后还参加了诗歌创作培训班。

　　为了感谢晚报的长久陪伴，她特意作了两首诗，一为感谢晚报，二为晚报庆生。

　　她在《七律·盼晚报陪我到期颐》中写道：“读后天天胸意暖，天涯学识不知疲。”

　　她在《七律·谢报社送大礼并赞全体员工》中写道：“员工善解民生意，三十年间字字排。”

　　“我与晚报共同度过了30年，从中受益颇多。我之所以有现在八十岁的年龄、七十岁的模样、六十岁的打扮、三十岁的时尚，得益于晚报相伴，真的是‘岁月伴晚报，人生入佳境’！”周燮义说，祝愿晚报越办越好，陪伴到期颐。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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