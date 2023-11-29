洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

2023年洛阳新设各类经营主体13万余户
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.10 08:25

　　截至2023年年底，我市经营主体总量逾72万户，同比增长3.73%！

　　记者日前从市市场监管局获悉，2023年全市新设各类经营主体13万余户，同比增长8.33%，企业个体比为42.66%，位居全省前三。

　　去年以来，我市进一步优化登记流程，从降低市场准入门槛、降低生产经营成本、加大个体工商户帮扶力度、加大创业援企支持力度、畅通融资渠道、优化营商环境等6个方面入手，全力服务经营主体快速发展；出台《市场准入准营退出便利化21条举措》，使准入更便捷，准营更容易，注销更快捷。

　　推行五化服务

　　我市在减环节、减材料、减时限、减成本基础上改革创新，推行“五化”服务。

　　集成化服务。将企业开办多件事、多次办集成为一件事、一次办，将多套材料集成为一套材料，将多个窗口办集成为一个窗口通办。

　　智能化服务。注册登记由人工审批一日办结升级为智能审批当场办结，依托“智能审批一体机”，通过“自主申报、智能审批、自助打照”，企业和个体工商户办理登记业务可以“不见面、随时办”“领照即开业”。

　　标准化服务。全市统一标准，统一流程、统一时限、统一材料，证照并联办、合并办、同步办、一次办。

　　亲情化服务。坚持事前辅导办、指导办，事中容缺办、帮着办，针对特殊人群“上门办、代办”。

　　便利化服务。创新推行“多证集成、一照通行”“先证后查”“承诺即准营”“就近办”等举措。

　　同时，为不断提升企业开办效能，我市推行线上“企业开办一件事服务平台”，将企业开办涉及的注册登记、公章刻制、发票申领、银行开户、公积金登记、社保登记、用电报装、用水报装等多个环节整合成一个环节，实现企业开办全程网办。线下落实“一窗受理综合服务”改革，推行“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”政务服务模式。目前全市企业开办“一网通办”率在99.5%以上，企业开办“只跑一次”“一次办好”率在99%以上。

　　市市场监管局相关负责人表示，下一步该局将继续深化“放管服”改革，持续破解经营主体准入准营难题，聚焦经营主体的“最痛之点”“最盼之处”“最急之需”，用实化细化措施推进优化营商环境，进一步推动经营主体高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 黄辉 韩旭)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    左手超声右手“针刀” 疼痛患者夸他长了“透视眼”
    左手超声右手“针刀” 疼痛患者夸他长了...
    左手超声右手“针刀” 疼痛患者夸他长了“透视眼”
        “大夫，‘小针刀’真好，咱明天再做一次吧”。
  • ·健康快讯：惠民！河科大二附院75周年院庆期间免挂号费
  • ·健康快讯：洛阳市第一人民医院推行“病区结算”便民服务
  • ·痛风急性发作，该怎么办？
    		•
    天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
    天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
    天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
        听阵阵鸟鸣如歌，拥秀美山林入怀。天桥沟村位于5A级景区白云山下，这里风景优美，交通便利，十分适合康养休闲。
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
  • ·初冬游园景斑斓 健身漫游乐悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 地铁学生卡丢失怎么补办？洛阳市轨道...
  • 幼儿园体能课额外收费？洛龙区教体局...
  • 徐衣显主持召开专题会议研究城中村改...
  • 今日进入“三九”时节 洛阳最高气温将...
  • 洛阳—厦门航线预计1月26日恢复飞行
  • 左手超声右手“针刀” 疼痛患者夸他...
  • 明起铁路调图，洛阳人前往山东半岛更...
  • 洛阳调整2023年度住房公积金缴存基数下限
  • 乘风起势 奋进洛阳丨聚合人才篇：不拘...
  • 共享头盔进社区 安全骑行有保障
    		•
    百姓呼声
    古城路上跨关林火车站立交何时动工？
    北大街玄武门大街口公交候车处被植绿占
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    新年游龙门

    遥望明堂

    逛古城

    残荷
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605