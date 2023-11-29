2023年洛阳新设各类经营主体13万余户

截至2023年年底，我市经营主体总量逾72万户，同比增长3.73%！

截至2023年年底，我市经营主体总量逾72万户，同比增长3.73%！

记者日前从市市场监管局获悉，2023年全市新设各类经营主体13万余户，同比增长8.33%，企业个体比为42.66%，位居全省前三。

去年以来，我市进一步优化登记流程，从降低市场准入门槛、降低生产经营成本、加大个体工商户帮扶力度、加大创业援企支持力度、畅通融资渠道、优化营商环境等6个方面入手，全力服务经营主体快速发展；出台《市场准入准营退出便利化21条举措》，使准入更便捷，准营更容易，注销更快捷。

推行五化服务

我市在减环节、减材料、减时限、减成本基础上改革创新，推行“五化”服务。

集成化服务。将企业开办多件事、多次办集成为一件事、一次办，将多套材料集成为一套材料，将多个窗口办集成为一个窗口通办。

智能化服务。注册登记由人工审批一日办结升级为智能审批当场办结，依托“智能审批一体机”，通过“自主申报、智能审批、自助打照”，企业和个体工商户办理登记业务可以“不见面、随时办”“领照即开业”。

标准化服务。全市统一标准，统一流程、统一时限、统一材料，证照并联办、合并办、同步办、一次办。

亲情化服务。坚持事前辅导办、指导办，事中容缺办、帮着办，针对特殊人群“上门办、代办”。

便利化服务。创新推行“多证集成、一照通行”“先证后查”“承诺即准营”“就近办”等举措。

同时，为不断提升企业开办效能，我市推行线上“企业开办一件事服务平台”，将企业开办涉及的注册登记、公章刻制、发票申领、银行开户、公积金登记、社保登记、用电报装、用水报装等多个环节整合成一个环节，实现企业开办全程网办。线下落实“一窗受理综合服务”改革，推行“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”政务服务模式。目前全市企业开办“一网通办”率在99.5%以上，企业开办“只跑一次”“一次办好”率在99%以上。

市市场监管局相关负责人表示，下一步该局将继续深化“放管服”改革，持续破解经营主体准入准营难题，聚焦经营主体的“最痛之点”“最盼之处”“最急之需”，用实化细化措施推进优化营商环境，进一步推动经营主体高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 黄辉 韩旭)