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洛阳新增29家河南省老年友善医疗机构
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.10 08:26

　　省卫健委近日公布2023年河南省老年友善医疗机构名单，我市第五人民医院等29家医疗机构上榜。

　　市卫健委相关负责人介绍，按照医疗机构的等级，老年友善医疗机构分为河南省老年友善医疗机构和老年友善基层医疗卫生机构。近年，我市积极动员有关医疗机构开展老年友善医疗机构建设，目前我市二级以上医疗机构被命名为河南省老年友善医疗机构的有62家，老年友善基层医疗卫生机构有212家。全市老年友善医疗机构综合占比达97.86%，提前、超额完成国家和省定2025年应完成85%的目标任务。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 周超)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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