晚报送的礼物他要送给辛苦的老伴儿

“谢谢你们，晚报送的礼物太有意义了！”5日，家住西工区唐宫路街道金东社区的马振团接到晚报送上的礼物，惊喜连连。

“谢谢你们，晚报送的礼物太有意义了！”5日，家住西工区唐宫路街道金东社区的马振团接到晚报送上的礼物，惊喜连连。

2023年12月22日，本网刊登的《75岁的马振团：一家三代爱读晚报，跟着晚报“打卡”洛阳》一文，讲述了马振团一家和晚报相识20年的故事。

“文章见报的消息还是深圳的战友告诉我的。”马振团笑着说，那天，他取到报纸后坐在沙发上看报。凑巧的是，他在看完A05版翻页时，直接翻到了A08版却没有发现。

第二天，他接到了远在深圳一名老战友的电话，说在《洛阳晚报》上看到他了。“你是在深圳订了《洛阳晚报》吗？”将信将疑的马振团一边跟战友开玩笑，一边再次翻开了当天的报纸，还真的找到了自己。

1月5日，记者和投递员靳改霞来到马振团家，送上《洛阳晚报》创刊30周年纪念礼物，马振团接过礼物，连声说要好好保存。

晚报送上的丸碧护肤礼盒，马振团打算送给老伴儿，“老伴儿辛苦了大半辈子，也让她体验体验年轻人喜欢的东西”。

“谢谢洛阳晚报，我们将一如既往支持、关心晚报发展。”马振团说。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖)