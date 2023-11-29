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旅客遗失20万元现金 列车长找到后交还
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.10 08:22
列车长闫瑾将20万元现金交还给失主的朋友 （受访者供图）

　　7日15时，得知好友已帮自己从G805次列车列车长闫瑾手中取回遗失的20万元现金，旅客杨先生非常激动，他在电话里对闫瑾连连道谢。

　　“旅客杨先生的20万元现金忘在了高铁上，请帮忙寻找！”7日14时25分，闫瑾接到一则旅客遗失物品工单，得知失主杨先生约10分钟前在郑州东站下车，之后想起携带的现金遗失在了列车上。

　　G805次列车从北京西站发车，终点站是洛阳龙门站。闫瑾在郑州客运段高铁一队工作，她接到杨先生的求助后，赶紧询问其详细座位信息，随后通知乘务员、乘警一同前往帮助寻找。很快，闫瑾在11车5排行李架上发现一个白色手提袋，内装有两捆整整齐齐的百元大钞，经清点正好是20万元。

　　闫瑾立即与杨先生联系，告知其丢失的大额现金已经找到。“列车即将到达终点站，失主不能立即赶来，就委托他在洛阳的好友到洛阳龙门站领取失物。”闫瑾说，7日14时58分，G805次列车到达洛阳龙门站，她将20万元现金安全交还。

　　闫瑾提醒，旅客出行请携带好随身行李物品，贵重物品一定要贴身保管，尽量不要离开视线范围，谨防丢失、错拿、被盗。旅客下车前记得清点自己随身携带的物品，注意检查列车窗台、座椅、行李架、座椅靠背兜等处，避免遗落物品。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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