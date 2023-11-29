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与母亲的故事登上晚报给他留下永恒的记忆
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.10 08:24

　　5日，记者和发行员带着晚报精心准备的礼物，来到涧西区珠江路街道兴隆花园社区君临天下小区曹东兴的家，他告诉记者：“全家人读了他和母亲的故事，既感动又欣慰。”

　　2023年12月20日，本网刊发了曹东兴与晚报相伴25年的故事(>>>给母亲读报，是他最美好的回忆)。“晚报记录了我与母亲共处的温馨时刻。”曹东兴动情地与大家分享那份“独家回忆”：他的母亲带着兄妹三人从南方城市来到洛阳支援大厂建设，父亲常年忙于工作，瘦弱的母亲一人撑起了这个家。“母亲的故事登上晚报既完成了我的心愿，又给我留下永恒的记忆。”他说。

　　从发行员手中接过礼物，曹东兴爱不释手。他告诉记者，礼盒中的笔记本将继续见证自己对晚报的深情厚谊，往后的日子里，他要在这个本子里写下更多读报感受，记录他与晚报的故事。“化妆品要送给我的夫人，感谢她50年的照顾和关心，愿她一直如牡丹般美丽。”他欣喜地说。

　　在交谈中，曹东兴表示新年伊始，他将继续与晚报相伴，在报纸上感受城市变迁和厚重文化。另外，他想带着夫人跟随《文旅周刊》的“脚步”，打卡更多文化胜迹，感受不一样的“诗和远方”。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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