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栾川县文化广电和旅游局：践行“两山”理论 谱写文旅融合新篇章
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.10 08:22
元旦假期，栾川县吸引众多游客前来

　　传统民俗表演、奇幻冰雪体验、暖冬美食汇聚……元旦假期，栾川县形式多样的冬季特色旅游产品，吸引了众多游客前来打卡，文旅市场迎来“开门红”。

　　近年来，栾川县文化广电和旅游局始终以“人民满意”为目标，坚持以文塑旅、以旅彰文，做深做实文旅融合大文章，推动文旅工作从落地生根到枝繁叶茂。近日，该局获评全省“人民满意的公务员集体”。

　　走进栾川县重渡沟景区，一栋栋特色民宿或依溪而建，或傍山而立，勾勒出一幅山水田园的美丽画卷。

　　38岁的贾鹏飞是地地道道的栾川县重渡村农民。20多年前，这里还是出了名的穷山沟，近年来，重渡沟依托资源优势大力发展旅游业，从土房子到农家宾馆，再升级为精品民宿，众多和贾鹏飞一样的村民腰包鼓了起来。

　　栾川地处豫西伏牛山腹地，有着丰富的生态资源，过去，当地老百姓常常“守着金山要饭吃”。近年来，栾川县文广旅局积极践行“绿水青山就是金山银山”理论，积极推动特色景区、百村千宿、乡村旅游发展，目前，该县已打造4A级以上景区10家，国家级乡村旅游重点村3个，河南省乡村旅游特色村16个，发展民宿1000余家，全县旅游从业者达3.6万人，不少村民端起“旅游碗”，吃上“生态饭”。

　　在老君山景区，融传统文化与高科技为一体的沉浸式演艺《知道·老君山》，广受游客欢迎；来到鸡冠洞景区，不少游客打卡溶洞咖啡和仙宫奶茶；在重渡沟景区农耕村，游客在非遗工坊体验劳作的乐趣……

　　以年轻人为主要消费群体的新文旅产业，正在成为文旅产业的风口。近年来，栾川县文广旅局围绕“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”理念，推动各景区布局沉浸式文旅项目，丰富游客沉浸式体验，实现由传统的观光型旅游向沉浸式体验式旅游的转型。

　　同时，该局还推出“你游栾川我送油”等旅游惠民活动，举办“打卡天宫老君山·千名达人播栾川”、大学生春游季、山谷音乐节等特色文旅活动，形成强劲的引流效应。

　　推动文旅产业发展离不开一支高素质、专业化的队伍。近年来，栾川县文广旅局坚持“搭平台、聚人才、干事业”，以“机关讲堂”提升业务素质，举办“文旅夜话”活动拓展工作思路，“划片分包”下沉服务企业，高质量做好各项工作。

　　2023年，栾川县共接待游客1505.14万人次，旅游综合收入105.79亿元，同比分别增长10.52%、8.52%。如今，文旅文创产业正逐渐成为栾川强县富民的支柱产业，形成了游“奇境栾川”、品“栾川味道”、住“伏牛山居”、购“栾川印象”、讲“栾川故事”的全域旅游产业链条和“全域+旅游”“百业+文旅”发展格局。

　　“今后，我们将充分发挥县域生态资源优势，抢抓文旅融合发展新机遇，紧盯‘文旅文创成支柱’目标，加快推动文旅产业高质量发展，努力实现乡村升值、集体增收、农民共富。”栾川县文广旅局党组书记、局长党义钊说。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 马娅楠 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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