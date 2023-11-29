洛阳本土院士樊会涛：院士头衔不是终点，而是新的起点

10年前，获悉自己当选院士，他正在天寒地冻的西北某试验基地做试验。10年后，记者再次在中国空空导弹研究院见到型号总师樊会涛时，已经61岁的他，依旧忙碌在科研一线。

2013年12月20日，晚报相关报道版面截图

10年前，获悉自己当选院士，他正在天寒地冻的西北某试验基地做试验。10年后，记者再次在中国空空导弹研究院见到型号总师樊会涛时，已经61岁的他，依旧忙碌在科研一线。

引领我国空空导弹从第三代到第四代跨越、编撰多本权威行业书籍、加盟龙门实验室……10年岁月，让樊会涛头发白了大半，但不变的是向着科学塔尖持续攀登的求索精神，是一颗为国家、为家乡贡献智慧的赤子之心。

谈成长，“不能改变环境，那就改变自己”

“我当时正在西北某试验基地主持一国家重点型号试验，接到中国工程院的电话后高兴了一阵儿，但很快又投入到试验中。”回想2013年12月首次得知当选院士的情景，樊会涛记忆犹新。

当年12月20日，《洛阳晚报》第一时间独家报道了樊会涛当选院士的喜讯，回顾了樊会涛翻越两座“大山”，从乡村小伙儿一步步成长为国家顶级科研人才的不凡经历。

一座“大山”，叫贫穷。樊会涛出生于汝阳县的农村家庭。为了供樊会涛读书，父母卖过甘蔗、凉皮，捡过破烂儿，甚至到陆浑大渠里摸螺蛳，再背到城里卖。

樊会涛也很懂事，他在床头的墙上挖了个小洞，放上煤油灯，经常看书看到鸡叫才迷糊一会儿。正是靠着这种拼劲儿，1979年，在汝阳五高读书的樊会涛，顺利地被西北工业大学录取。

另一座“大山”，叫专业。1986年，樊会涛入职中国空空导弹研究院。大学专业为航空发动机的他，从事的工作却是飞行器设计。樊会涛硬是从头学起，口袋里装着的英文背诵字条，最后甚至集满了一纸箱。

2000年6月，前任型号总设计师因超负荷工作倒下后，樊会涛临危受命任型号总设计师，带领团队历尽艰辛研制出具有世界先进水平的空空导弹，实现了我国空空导弹由第三代向第四代的跨越，填补了我国空空导弹领域发展的多项技术空白！

在樊会涛的字典里，没有“躺平”和“认命”两个词。“不能改变环境，那就改变自己，磨砺一项社会需要、人无我有的能力。”10年后，当被记者问起“成功秘诀”时，樊会涛的话朴素而富有哲理。