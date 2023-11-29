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洛阳获得河南省特色商业街区建设专项资金
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.10 08:16

广州市场步行街热闹非凡(资料图片)

　　步行街是拉动内需的“消费引擎”，也是展示形象的“城市客厅”。近日，我市获得河南省特色商业街区建设专项资金1500万元支持，将着力推动洛阳特色商业街区发展，为建设国际消费中心城市增添动力。

　　洛阳特色商业街区有何特色？下一步如何发力？记者进行了走访。

　　特色商业街区让古都有看头、有玩头、有买头

　　“上海市场是洛阳有名的商业街区之一，集美食、百货、休闲于一体，期待改造后成为洛阳又一网红打卡地。”近日，在上海市场特色商业街区项目现场，家住附近的张利民感慨地说。记者在现场看到，装载车、大型挖掘机、载重卡车穿梭，工人有条不紊地推进基建施工。

　　昔日的购物天堂未来将变成什么样子？“这里将以苏式建筑群为底色，在体现老工业基地特色的同时打造沉浸式消费场景。”涧西区商务局相关负责人介绍，未来，这里将引入Cosplay(指角色扮演)体验、密室换装、沉浸式剧本体验、动漫DIY等主力店，形成Cosplay全产业链条。

　　特色商业街区展现城市历史文化和当地人的生活，是人们体验都市的窗口。近年，我市大力推动特色街区建设，洛邑古城、洛城中街成为汉服消费新地标，涧西区14个街道建设15个特色街区，西工区构建了“7圈7街”青年消费打卡地，让古都有看头、有玩头、有买头，加快促进洛阳内需潜力释放，带动消费回补升级。

　　特色商业街区培育个性化、多样化、品质化消费新业态

　　特色商业街区作为最能直观体现一座城市文化内涵、时尚发展和市井繁华的地方，已成为越来越多人旅游清单上的“必选项”。

　　刚过去的元旦假期，西工小街作为饮食娱乐的主要聚集地之一，吸引了众多市民游客前去打卡。“元旦假期人流翻番，就餐的游客都经常排到了门外，营业收入增长了一倍。”小街天府副总经理吴学强高兴地说：“今年开了个红红火火的好头！”

　　在广州市场步行街，“潮范儿”集市引人驻足；在老城十字街，“撸起广袖吃串”的汉服饕客成为风景……时下，洛阳不少特色商业街区消费持续升温，夜间消费火爆。

　　截至目前，全市建成特色商业街区65条，其中省级示范步行街2条、省级步行街改造提升试点1条、市级“青年友好街区”6条，形成了“购、食、文、旅、体”深度融合的消费新场景，培育了个性化、多样化、品质化的消费新业态，成为洛阳消费市场一道亮丽的风景线。

　　调整特色商业街区业态，打造青年社交场景

　　去年以来，我市通过探索消费新模式，创新消费场景，聚力打造青年友好街区、时尚潮流消费街区，为洛阳集聚青年、成就青年、吸引青年贡献力量。

　　今年，我市将持续推进铜驼暮雨、金元古城、西工小街、上海市场、正大广场和定鼎门南广场等六大片区中街区物理空间改造，塑造“汉唐风”“明清风”“民国风”等特色鲜明的街区景观；另外，完成西工小街、洛城中街等特色街区业态调整，布局“青年文化公园”“河洛书苑”“剧本杀”“亲子乐园”等青年社交场景，推动广州市场、古城历史文化街区创建全国示范步行街。

　　市商务局相关负责人表示，未来在步行街建设上，洛阳也将顺应消费升级趋势，着力提升消费层次、拓展消费业态、培育消费热点，打造国际化消费新场景。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 梁小雨)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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