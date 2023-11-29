洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

宜阳县入选第七批“绿水青山就是金山银山”实践创新基地名单
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.10 08:22

　　“你看俺们赵老屯，和从前大不一样了，‘绿水青山’真的就成了‘金山银山’！”近日，在宜阳县香鹿山镇赵老屯村，村民赵胜利正忙着接待客人。他的饭店生意不错。

　　赵老屯村位于香鹿山镇东北部，背依崤岭余脉，东临龙池沟。过去，这里道路崎岖，荒沟遍布，环境较差。

　　“经过整治发展，这里成了网红打卡地。”香鹿山镇副镇长李小强说。近年来，赵老屯村全面推进荒沟整治，整修生态护坡约10万平方米，种植迷迭香等多个品种的经济作物10万余株，大力推进村庄绿化、生活污水治理、垃圾分类回收处理等环境整治工作，荒山变成了青山。

　　“光有‘绿水青山’不行，想办法转化为‘金山银山’才是关键。”李小强说。赵老屯以万亩迷迭香产业示范基地为依托，流转土地2000亩，引进企业开发迷迭香系列产品，同时利用“沟”的优势建造特色农场等，打造田园综合体，实现了“昔日荒沟变金沟”，群众幸福指数大幅提高。

　　赵老屯村的变化，是宜阳县牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念的缩影。近年来，该县不断探索“绿水青山”向“金山银山”转化的有效途径，取得扎实成效。

　　荒沟变金沟、荒滩变画廊、矿山变青山，“三荒三变”模式的探索，成为宜阳县“绿水青山”向“金山银山”转化的生动实践。前不久，生态环境部公布第七批“绿水青山就是金山银山”实践创新基地名单，宜阳县榜上有名，为河南省2023年唯一入选县区。

　　结合境内自然荒沟多的地域特点，宜阳县以赵老屯村、杏花村、东韩村、王莽村为代表，建成15个集特色农业、农事体验、休闲娱乐、科教示范于一体的田园综合体，推进农旅融合，带动相关产业年产值达6亿元，农民收入年均增幅在10%以上，让昔日的荒沟变成了金沟。

　　洛水昌谷项目是宜阳县打造的大型文旅度假科教运动综合体，虽已进入冬季，这里依然受到游客青睐。“这里环境非常好，周末带孩子来这里转转，孩子特别高兴。”上周六，市民张玉玉来到洛水昌谷，感受到了这里良好的生态环境。

　　该县利用穿境而过的65公里洛河河段，通过洛河水系综合治理和修复洛河滩涂荒地，恢复河流、湖库、湿地水生态功能后，建成了占地7000亩的洛水昌谷项目和国家级水上运动竞技基地，打造县域“旅游+体育”生态型经济发展新名片。由此，洛河两岸成为“百里画廊”。

　　宜阳县樊村镇与企业联合打造“生态工矿+循环经济”模式，在周边废弃矿山及荒山上建成林果园，拓展了生态资源的价值。该模式在宜阳县韩城镇、花果山乡、上观乡等乡镇推广应用，建成了桃、苹果、冬枣、猕猴桃、花椒和中药材等基地30多个，形成了合计5万亩的林果药基地，每年的产值逾8亿元。“矿山变成了青山，实现了生态与经济的双赢。”市生态环境局宜阳分局有关负责人说。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 赵亚虹)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    左手超声右手“针刀” 疼痛患者夸他长了“透视眼”
    左手超声右手“针刀” 疼痛患者夸他长了...
    左手超声右手“针刀” 疼痛患者夸他长了“透视眼”
        “大夫，‘小针刀’真好，咱明天再做一次吧”。
  • ·健康快讯：惠民！河科大二附院75周年院庆期间免挂号费
  • ·健康快讯：洛阳市第一人民医院推行“病区结算”便民服务
  • ·痛风急性发作，该怎么办？
    		•
    天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
    天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
    天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
        听阵阵鸟鸣如歌，拥秀美山林入怀。天桥沟村位于5A级景区白云山下，这里风景优美，交通便利，十分适合康养休闲。
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
  • ·初冬游园景斑斓 健身漫游乐悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 地铁学生卡丢失怎么补办？洛阳市轨道...
  • 幼儿园体能课额外收费？洛龙区教体局...
  • 徐衣显主持召开专题会议研究城中村改...
  • 今日进入“三九”时节 洛阳最高气温将...
  • 洛阳—厦门航线预计1月26日恢复飞行
  • 左手超声右手“针刀” 疼痛患者夸他...
  • 明起铁路调图，洛阳人前往山东半岛更...
  • 洛阳调整2023年度住房公积金缴存基数下限
  • 乘风起势 奋进洛阳丨聚合人才篇：不拘...
  • 共享头盔进社区 安全骑行有保障
    		•
    百姓呼声
    古城路上跨关林火车站立交何时动工？
    北大街玄武门大街口公交候车处被植绿占
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    新年游龙门

    遥望明堂

    逛古城

    残荷
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605