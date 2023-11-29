宜阳县入选第七批“绿水青山就是金山银山”实践创新基地名单

“你看俺们赵老屯，和从前大不一样了，‘绿水青山’真的就成了‘金山银山’！”近日，在宜阳县香鹿山镇赵老屯村，村民赵胜利正忙着接待客人。他的饭店生意不错。

“你看俺们赵老屯，和从前大不一样了，‘绿水青山’真的就成了‘金山银山’！”近日，在宜阳县香鹿山镇赵老屯村，村民赵胜利正忙着接待客人。他的饭店生意不错。

赵老屯村位于香鹿山镇东北部，背依崤岭余脉，东临龙池沟。过去，这里道路崎岖，荒沟遍布，环境较差。

“经过整治发展，这里成了网红打卡地。”香鹿山镇副镇长李小强说。近年来，赵老屯村全面推进荒沟整治，整修生态护坡约10万平方米，种植迷迭香等多个品种的经济作物10万余株，大力推进村庄绿化、生活污水治理、垃圾分类回收处理等环境整治工作，荒山变成了青山。

“光有‘绿水青山’不行，想办法转化为‘金山银山’才是关键。”李小强说。赵老屯以万亩迷迭香产业示范基地为依托，流转土地2000亩，引进企业开发迷迭香系列产品，同时利用“沟”的优势建造特色农场等，打造田园综合体，实现了“昔日荒沟变金沟”，群众幸福指数大幅提高。

赵老屯村的变化，是宜阳县牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念的缩影。近年来，该县不断探索“绿水青山”向“金山银山”转化的有效途径，取得扎实成效。

荒沟变金沟、荒滩变画廊、矿山变青山，“三荒三变”模式的探索，成为宜阳县“绿水青山”向“金山银山”转化的生动实践。前不久，生态环境部公布第七批“绿水青山就是金山银山”实践创新基地名单，宜阳县榜上有名，为河南省2023年唯一入选县区。

结合境内自然荒沟多的地域特点，宜阳县以赵老屯村、杏花村、东韩村、王莽村为代表，建成15个集特色农业、农事体验、休闲娱乐、科教示范于一体的田园综合体，推进农旅融合，带动相关产业年产值达6亿元，农民收入年均增幅在10%以上，让昔日的荒沟变成了金沟。

洛水昌谷项目是宜阳县打造的大型文旅度假科教运动综合体，虽已进入冬季，这里依然受到游客青睐。“这里环境非常好，周末带孩子来这里转转，孩子特别高兴。”上周六，市民张玉玉来到洛水昌谷，感受到了这里良好的生态环境。

该县利用穿境而过的65公里洛河河段，通过洛河水系综合治理和修复洛河滩涂荒地，恢复河流、湖库、湿地水生态功能后，建成了占地7000亩的洛水昌谷项目和国家级水上运动竞技基地，打造县域“旅游+体育”生态型经济发展新名片。由此，洛河两岸成为“百里画廊”。

宜阳县樊村镇与企业联合打造“生态工矿+循环经济”模式，在周边废弃矿山及荒山上建成林果园，拓展了生态资源的价值。该模式在宜阳县韩城镇、花果山乡、上观乡等乡镇推广应用，建成了桃、苹果、冬枣、猕猴桃、花椒和中药材等基地30多个，形成了合计5万亩的林果药基地，每年的产值逾8亿元。“矿山变成了青山，实现了生态与经济的双赢。”市生态环境局宜阳分局有关负责人说。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 赵亚虹)