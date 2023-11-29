65的王海霞：相伴40年的座钟 时刻提醒着她珍惜时光

人人都说岁月无声，今年65岁、家住涧西区江西路社区的退休老教师王海霞却能真真切切地听到“时光的声音”——那只放在她卧室、每日嘀嗒嘀嗒行走的座钟，已经陪伴了她整整40年。

人人都说岁月无声，今年65岁、家住涧西区江西路社区的退休老教师王海霞却能真真切切地听到“时光的声音”——那只放在她卧室、每日嘀嗒嘀嗒行走的座钟，已经陪伴了她整整40年。

许多见过这只座钟的人都说听不习惯这嘀嗒不停的声音，但对王海霞来说，这声音不仅让她深感安心，还时刻提醒着她光阴不歇，因此更要珍惜时光、过好每一天。

王海霞给座钟上发条

她花了一个多月工资买下这只座钟

这只座钟从何而来？王海霞的思绪回到了1984年。

1984年，王海霞25岁，是我市一所小学的语文教师。王海霞说，爱美之心人皆有之，在那个没有网购的年代里，许多年轻人都会托人去上海买时髦东西，她也是其中之一。

白衬衣、流苏裙、贝雷帽……在王海霞多张年轻时的照片中，她穿戴的不少衣物都是这样“代购”来的。

“之前我在别处见过三五牌座钟，它是我们的民族品牌，设计也很好看，我一直想买但是买不到。”王海霞说，她曾想过像此前那样托人去上海代买座钟，但因运输问题作罢，直到听人说上海市场新大楼将开业，里面会有各种来自上海的时髦货品……

1984年年初，上海市场新大楼建成开业，王海霞激动万分，拿着一张此前偶然得到的“钟表券”，兴奋地挤到柜台前，花45元如愿买到了一台三五牌座钟，而在当时，她每月的工资为三四十元。

“我只顾着高兴，想不起来心疼钱这事儿。”王海霞回忆，她把这只座钟抱回家后，摆在桌上看了又看，爱不释手，但又害怕座钟落灰或受损，于是将它重新包好装回盒中，直到不久后结婚时，才当作自己的嫁妆带去新家，真正开始使用。

座钟的嘀嗒声时刻提醒着她珍惜时光

王海霞说，三五牌座钟的特点就是，秒针走数会伴随嘀嗒声，每到整点会响起相应的撞钟声，每到半点响一声。因此，在她的家中，便自然而然地延续下来了一项“老传统”——每年除夕，全家人聚在一起包饺子、看电视，然后伴随着座钟的嘀嗒声倒计时跨年，听座钟的整点撞钟声。

在生活中，不少来王海霞家做客的亲戚朋友都曾问过她同一个问题——座钟的嘀嗒声、撞钟声这么大，晚上是否会影响休息？每一次，王海霞都笑盈盈地为座钟“正名”：“习惯就好了，现在我如果听不到这声音才睡不好呢。”

座钟的嘀嗒声不仅让王海霞安心，还在潜移默化中帮她养成了守时、惜时的好习惯。王海霞回忆，初用座钟时，她也曾因座钟的嘀嗒声烦恼过，“这嘀嗒声让人很有时间紧迫感”，若自己浪费时间多做了些无用事，内心的自责感免不了又多出几分。

在座钟的“帮忙”下，王海霞开始有意锻炼自己做事时的专注力，如今，虽已过了耳顺之年，但她仍旧保持着每天阅读的习惯，在她看来，这和座钟带给自己的影响关系密切。

“我把常在耳边的嘀嗒声当作一种鞭策，它时刻提醒着我珍惜时光、守时守约。”王海霞说。