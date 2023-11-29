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未来几天洛阳以晴好天气为主 随后将开启“断崖式”降温
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2024.01.10 08:16

　　昨天进入三九，俗话说，“三九四九冰上走”。

　　气象部门根据近30年的平均气温统计，我国近八成地区气温最低时段出现在三九、四九，而北方大部分地区一年中最冷的时段出现在三九。

　　我国幅员辽阔，不同地区气候差异明显。江南东部、华南大部分地区等在四九更冷一些。云南、西藏东南部等地，可能在冬至后就迎来一年中气温最低的时段。而在我国东南沿海和海南岛等地，气温最低的时段可能出现在五九。

　　需要注意的是，三九的前半段，我省多地上演大回暖，最高气温突破15℃，周日我省天气将出现大逆转，冷空气携大风雨雪来袭，“断崖式”降温将开启，大家要及时添衣保暖，谨防感冒。

　　市气象台根据最新气象资料分析，未来几天我市以晴好天气为主，受冷空气南下影响，14日风力较大。

　　最近几天天气预报

　　今天

　　晴天间多云，西南风2级~3级，气温-4℃～8℃。

　　明天

　　晴天间多云，偏西风3级左右，气温-2℃～15℃。

　　12日(周五)

　　晴天间多云，气温0℃～17℃。

　　13日(周六)

　　晴天转多云，气温1℃～12℃。

　　14日(周日)

　　多云间晴天，东北风4级左右，气温0℃～11℃。

　　15日(周一)

　　多云转阴天，夜里有小雨或雨夹雪，高海拔山区有小雪，气温-3℃～6℃。

　　16日(周二)

　　阴天有小雨或雨夹雪，气温-1℃～3℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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