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@洛阳人，本周五有场大型招聘活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.09 21:23
 

　　9日，记者获悉，本月，洛阳市人力资源和社会保障局及洛阳市残疾人联合会在全市范围内组织开展“就业援助月”专项活动，集中帮扶就业困难人员就业创业。

　　此次活动也是洛阳市2024年首场大型招聘活动，活动主题为“就业帮扶 真情相助”，以加强困难群体就业帮扶，兜住兜准兜牢民生底线。线下活动地点位于洛龙区泉舜广场，时间为2024年1月12日(周五)上午9:00—12:00。相关活动内容如下——

　　“就业援助月”现场招聘活动

　　1月12日在洛龙区泉舜广场组织开展“就业援助月”活动。计划组织100家用工企业参会。

　　已在洛阳就业网注册会员的企业，可直接在企业群内按要求报名。未在洛阳就业网注册会员的企业，可按相关流程完成审核后报名。

　　第一步：用人单位登录洛阳就业网注册会员。

　　第二步：按要求上传资料(上传企业营业执照和法人身份证原件照片)。

　　第三步：拨打电话0379-69933718进行后台审核，审核通过后加入企业群。

　　第四步：在企业群内按要求报名。

　　企业招聘咨询：0379-69933718、0379-69933719

　　温馨提示：洛阳就业网目前正在系统升级阶段，无法使用手机浏览器打开页面，用人单位可使用电脑端浏览器打开网站。

　　“就业援助月”网络招聘活动

　　1月1日起至1月31日在“洛阳就业网”和“洛阳人才网”开展“洛阳市2024年就业援助月网络招聘会”。参会企业需提前在洛阳就业网进行注册并提交岗位信息(企业营业执照、法人身份证原件照片)。

　　“就业援助月”直播带岗招聘活动

　　1月12日“就业援助月”直播招聘活动与现场招聘活动同步进行，以“洛阳‘大就业’服务”抖音号为平台进行线上直播带岗活动，敬请关注。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 秦梦鸽 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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