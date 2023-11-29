3月底前通车！洛阳玄武门大街跨新街段即将合龙

9日，记者在洛阳市玄武门大街(平等街至启明北路段)改造工程现场看到，施工人员正在进行钢箱梁焊接、焊缝探伤等工作。通过无人机镜头俯瞰，跨新街段高架桥姿态初显，将于本月下旬合龙，为项目3月底全线通车奠定基础。

9日，记者在洛阳市玄武门大街(平等街至启明北路段)改造工程现场看到，施工人员正在进行钢箱梁焊接、焊缝探伤等工作。通过无人机镜头俯瞰，跨新街段高架桥姿态初显，将于本月下旬合龙，为项目3月底全线通车奠定基础。

玄武门大街(平等街至启明北路段)改造工程长约2300米，高架段约1780米，为双向四车道，其中，跨新街段高架桥建设备受洛阳市民关注。

“新街周围居民众多、交通组织复杂，钢箱梁需要在不影响交通通行的情况下，横跨吊装近70米，是整个项目施工难度最大的阶段。”据河南六建玄武门大街改造工程相关负责人介绍，为此，施工过程中他们使用3台每台重达450吨的汽车起重机，分段对钢箱梁实施吊装，确保安全高效完成施工。

据了解，目前施工人员正在进行剩余约20米钢箱梁吊装的准备工作，待实现高架桥合龙后，还将进行护栏安装、铺装层施工等工作，全力冲刺施工节点目标。

“玄武门大街横穿洛阳市洛北城区，是串联芳华路、承福门大街、九龙台街、启明西路等道路的东西向城市主干道。”洛阳市住建局相关负责人表示，玄武门大街正式建成通车后，将进一步加强涧西、西工、老城、瀍河的联系，优化区域路网结构，缓解交通压力，提高沿线出行效率。（洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹 文/图 通讯员 高江鹏）