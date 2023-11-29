即将停水！涉及洛阳这些区域

刚刚，洛阳北控水务集团微信公众号发布消息，为配合涧西区秦岭路防洪渠提升改造工程项目建设，该公司计划对秦岭防洪渠范围内的主供水管道进行改迁停水碰通。其间，涧西区部分区域将暂停供水。

刚刚，洛阳北控水务集团微信公众号发布消息，为配合涧西区秦岭路防洪渠提升改造工程项目建设，该公司计划对秦岭防洪渠范围内的主供水管道进行改迁停水碰通。其间，涧西区部分区域将暂停供水。 刚刚，洛阳北控水务集团微信公众号发布消息，为配合涧西区秦岭路防洪渠提升改造工程项目建设，该公司计划对秦岭防洪渠范围内的主供水管道进行改迁停水碰通。其间，涧西区部分区域将暂停供水。 ●具体停水时间及停水范围 1月10日21：00—1月11日17：00，西环路以东、武汉路以西(不含武汉路)、蓬莱路以南(含蓬莱路)、孙石路以北(含孙石路)。 1月10日21：00—1月12日6：00，黔川路以西(含黔川路)、武汉路以东(含武汉路)、西苑路以南(不含西苑路) 、蓬莱路以北(不含蓬莱路)。 ●温馨提示 请上述区域内的用户提前做好储水准备。如施工提前结束，将立即恢复供水，不再另行通知。夜间休息及家中无人时，请务必关闭用水器具，以避免不必要的损失。因施工停水给您的用水带来不便，该公司深表歉意，敬请谅解。 如有疑问，请致电24小时供水服务热线9610001。⑥