明起铁路调图，洛阳人前往山东半岛更加方便

2024年第一季度列车运行图自1月10日零时起实行。9日，记者从洛阳铁路部门获悉，调整后，洛阳站办理客运业务的旅客列车53对(含始发终到12对)。

2024年第一季度列车运行图自1月10日零时起实行。9日，记者从洛阳铁路部门获悉，调整后，洛阳站办理客运业务的旅客列车53对(含始发终到12对)。洛阳龙门站办理客运业务的旅客列车108对(含始发终到15对)。其中，洛阳龙门站新增烟台、青岛、济南等方向高铁。

洛阳站增加车次：

郑州-三门峡西T6665/6次

青岛北-成都西Z315/6次

洛阳-郑州K8006/5次

乌鲁木齐-上海Z42次

洛阳站变更车次：

洛阳-广州K758/7次，改为广州白云终到始发

连云港东-乌鲁木齐K1351次，改为南通-乌鲁木齐Z361次

西安-上海Z94次，改为D94次

上海-西安Z253次，改为D123次

北京西-兰州Z129次，改为D29次

兰州-北京西Z130次，改为D30次