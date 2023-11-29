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明起铁路调图，洛阳人前往山东半岛更加方便
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.09 17:15

　　2024年第一季度列车运行图自1月10日零时起实行。9日，记者从洛阳铁路部门获悉，调整后，洛阳站办理客运业务的旅客列车53对(含始发终到12对)。洛阳龙门站办理客运业务的旅客列车108对(含始发终到15对)。其中，洛阳龙门站新增烟台、青岛、济南等方向高铁。

　　洛阳站增加车次：

　　郑州-三门峡西T6665/6次

　　青岛北-成都西Z315/6次

　　洛阳-郑州K8006/5次

　　乌鲁木齐-上海Z42次

　　洛阳站变更车次：

　　洛阳-广州K758/7次，改为广州白云终到始发

　　连云港东-乌鲁木齐K1351次，改为南通-乌鲁木齐Z361次

　　西安-上海Z94次，改为D94次

　　上海-西安Z253次，改为D123次

　　北京西-兰州Z129次，改为D29次

　　兰州-北京西Z130次，改为D30次

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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