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即日起，洛阳市民之家不再办理企业信用修复业务
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.09 17:15

　　今日记者从洛阳市市场监管局获悉，自1月9日起，因工作需要，该局信用修复受理窗口由洛阳市民之家迁入新址办公，洛阳市民之家不再办理相关业务。

　　新办公地址位于洛阳市洛龙区政和路18号洛阳市市场监管局办公大楼309房间，工作时间为工作日的8：30-12：00、14：30-18：00。具体信用修复业务内容为在洛阳市市场监管局登记的企业的经营异常名录业务、严重违法失信名单业务、信用信息查询业务。如果市民有相关业务需要咨询，可拨打服务电话0379-63196147。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 张晓光 周晓瑜)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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